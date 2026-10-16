Укрытие роз и винограда на зиму — как превратить хлопоты в гарантию пышного сезона

Как действовать грамотно и без лишней суеты

С приходом холодов розы и виноград требуют особого внимания — эти капризные культуры легко пострадать от мороза и сырости. Хотя растения разные, готовить их к зиме можно по общей схеме: это экономит время и силы.

Когда пора укрывать

Не спешите укутывать кусты при первых заморозках: в октябре растения ещё закаляются, а раннее укрытие создаёт парниковый эффект — из-за него почки выпревают.

Главный сигнал к старту работ — промерзание почвы на 2–3 см и стабильная дневная температура около −5 °C. Лёгкие заморозки только помогают культурам: ткани вызревают, уходит лишняя влага.

Что обязательно сделать перед укрытием

Вот базовый набор действий, который защитит и розы, и виноград:

удалить невызревшие побеги и все листья — они провоцируют гниль и болезни;

провести обрезку и снять лозы со шпалер, пригнуть ветви к земле;

обработать растения антисептиком (медный или железный купорос, «Хорус»);

дать просохнуть несколько часов, чтобы на коре не осталось влажного блеска;

уложить побеги на сухую подложку (пенопласт, доски, пластик) и зафиксировать скобами.

"Совет: не оставляйте листья внутри укрытия — это прямой путь к грибкам", - отметила опытная дачница Виктория Радзевская.

Как собрать надёжный «тоннель»

Над пригнутыми растениями ставят дуги (металлические или композитные), накрывают белым спанбондом плотностью от 60 г/м² в два слоя.

Края прижимают кирпичами или колышками, торцы до сильных морозов оставляют приоткрытыми для вентиляции. Такой воздушно-сухой метод сглаживает перепады температур и защищает от ветра и наледи.

Единая схема укрытия делает подготовку быстрой и надёжной: растения остаются сухими, получают приток воздуха и не страдают от резких перепадов. Если соблюдать сроки и не пропускать обработку, весной розы и виноград проснутся здоровыми и готовыми к росту.

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