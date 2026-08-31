Ориентир для грибников: в каких лесах растет больше всего груздей и как их найти

Где обычно растут грузди - полезная информация для каждого грибника

Грузди предпочитают расти примерно в одинаковых местах вне зависимости от региона, поэтому грибникам стоит лучше изучить предпочтения этих грибов. Если знать погоду и почву, при которых они появляются, то каждый сбор будет приносить только радость.

Отличия груздей от подгруздков

Настоящие грузди обязательно содержат млечный сок, но если его нет, то перед вами подгруздки. Их в народе называют “сухими грибами”.

Где можно найти грузди

Грузди встречаются как в хвойных, так и в лиственных лесах. Млечники можно найти чаще всего в березовых и осиновых рощах, на обочинах лесных дорог, а также в районе вырубок.

Белые грузди предпочитают расти рядом с березами, млечники выбирают места с буками и тополями. Темные виды млечников получится встретить в хвойных или смешанных лесах. Если лес молодой, то вероятность найти там грузди существенно снижается, поэтому лучше всего выбирать старые леса.

Погодные условия

Первые грузди и подгруздки могут появиться уже к середине лета, но пик их плодоношения приходится на конец лета и осень, когда температура воздуха достигает +8…+10 градусов. Особенно хорошо грибы растут после дождей и при повышенной влажности воздуха.

Как искать грибы в лесу

Грузди обычно располагаются рядом с деревьями, так как им важно поддерживать симбиоз. Искать грибы на открытых участках, полянах нет никакого смысла, сообщает URA.RU.

Почва должна быть умеренно влажной, так как переизбыток воды скажется негативно. Не нужно пытаться найти грибы на заболоченных участках, возле рек и озер. Также для груздей не подойдет и отсутствие света.

Чаще всего эти грибы могут расти под ковром листьев и хвои, рядом с земляникой и папоротником, под мхами.

Вывод

Перед сбором грибов важно найти именно те участки леса, которые соответствуют вышеуказанным требованиям. Не нужно идти за груздями в засушливую и жаркую погоду, лучше дождаться похолодания и дождей.

Ранее портал “Городовой” рассказал, как правильно собирать грибы.

