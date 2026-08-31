Россиян ждет еще одна волна повышения тарифов ЖКХ — уже в октябре

Как изменятся цены и насколько вырастет плата

Коммунальные платежи в России традиционно росли раз в год — обычно с июля. Но в 2026 году правительство решило изменить подход: индексация пройдет в два захода, и это закреплено распоряжением № 3413-р от 25 ноября 2025 года.

Первое повышение состоялось 1 января — тарифы выросли на 1,7% по всей стране. Причина не в самостоятельной индексации, а в изменении ставки НДС с 20% до 22%. Для некоторых квартир фактический рост оказался выше, потому что одновременно увеличился повышающий коэффициент для тех, кто не установил счетчики холодной воды — с 1,5 до 3.

Основная индексация — 1 октября

Главный рост тарифов запланирован на 1 октября. Размер повышения зависит от региона и варьируется от 8% до 22%. Это предельные значения — реальный рост может оказаться ниже.

В Хакасии и Чукотке индекс минимальный — 8%, в Ставропольском крае максимальный — 22%. Для Москвы установлен индекс 15%, для Санкт-Петербурга — 14,6%, для Московской области — 12,8%.

Точные цифры для конкретного города лучше уточнять в региональном тарифном органе.

Что регулируют, а что нет

Правительство контролирует тарифы на коммунальные услуги: воду, отопление, электричество, газ, канализацию и вывоз мусора. Плата за содержание жилья и взносы на капитальный ремонт утверждаются отдельно — собственниками на общем собрании или местной администрацией.

Почему регионы растут по-разному

Разница в индексации объясняется уровнем износа сетей, затратами ресурсоснабжающих организаций и планами модернизации. По данным Минстроя, средний износ коммунальной инфраструктуры в стране — около 40%, а в отдельных регионах доходит до 80%. Контроль за обоснованностью тарифов ведет Федеральная антимонопольная служба.

В 2025 году ФАС исключила из тарифов около 51 млрд рублей необоснованных средств, - передает источник.

Как снизить нагрузку на бюджет

Вот что стоит сделать, чтобы не переплачивать:

Проверьте право на субсидию — если расходы на коммуналку превышают 22% от дохода семьи, можно оформить помощь. В Москве порог снижен до 10%, в Санкт-Петербурге — до 14%.

Установите счетчики, если есть техническая возможность — оплата по приборам учета почти всегда ниже, чем по нормативу, а без счетчиков применяется повышающий коэффициент.

Запросите расшифровку платежа у управляющей компании, если квитанция кажется завышенной — при сомнениях обращайтесь в ФАС или жилищную инспекцию.

Льготы на оплату ЖКУ доступны пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и ветеранам — в ряде случаев они снижают плату вдвое. Оформление происходит через Госуслуги, МФЦ или орган соцзащиты, и обычно субсидию нужно продлевать каждые шесть месяцев.

Ранее «Городовой» рассказывал о новом списке льгот для пенсионеров старше 60 лет с 1 сентября.