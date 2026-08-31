Россиян ждет еще одна волна повышения тарифов ЖКХ — уже в октябре

Коммунальные платежи в России традиционно росли раз в год — обычно с июля. Но в 2026 году правительство решило изменить подход: индексация пройдет в два захода, и это закреплено распоряжением № 3413-р от 25 ноября 2025 года.
Первое повышение состоялось 1 января — тарифы выросли на 1,7% по всей стране. Причина не в самостоятельной индексации, а в изменении ставки НДС с 20% до 22%. Для некоторых квартир фактический рост оказался выше, потому что одновременно увеличился повышающий коэффициент для тех, кто не установил счетчики холодной воды — с 1,5 до 3.
Основная индексация — 1 октября
Главный рост тарифов запланирован на 1 октября. Размер повышения зависит от региона и варьируется от 8% до 22%. Это предельные значения — реальный рост может оказаться ниже.
В Хакасии и Чукотке индекс минимальный — 8%, в Ставропольском крае максимальный — 22%. Для Москвы установлен индекс 15%, для Санкт-Петербурга — 14,6%, для Московской области — 12,8%.
Точные цифры для конкретного города лучше уточнять в региональном тарифном органе.
Что регулируют, а что нет
Правительство контролирует тарифы на коммунальные услуги: воду, отопление, электричество, газ, канализацию и вывоз мусора. Плата за содержание жилья и взносы на капитальный ремонт утверждаются отдельно — собственниками на общем собрании или местной администрацией.
Почему регионы растут по-разному
Разница в индексации объясняется уровнем износа сетей, затратами ресурсоснабжающих организаций и планами модернизации. По данным Минстроя, средний износ коммунальной инфраструктуры в стране — около 40%, а в отдельных регионах доходит до 80%. Контроль за обоснованностью тарифов ведет Федеральная антимонопольная служба.
В 2025 году ФАС исключила из тарифов около 51 млрд рублей необоснованных средств, - передает источник.
Как снизить нагрузку на бюджет
Вот что стоит сделать, чтобы не переплачивать:
- Проверьте право на субсидию — если расходы на коммуналку превышают 22% от дохода семьи, можно оформить помощь. В Москве порог снижен до 10%, в Санкт-Петербурге — до 14%.
- Установите счетчики, если есть техническая возможность — оплата по приборам учета почти всегда ниже, чем по нормативу, а без счетчиков применяется повышающий коэффициент.
- Запросите расшифровку платежа у управляющей компании, если квитанция кажется завышенной — при сомнениях обращайтесь в ФАС или жилищную инспекцию.
Льготы на оплату ЖКУ доступны пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и ветеранам — в ряде случаев они снижают плату вдвое. Оформление происходит через Госуслуги, МФЦ или орган соцзащиты, и обычно субсидию нужно продлевать каждые шесть месяцев.
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