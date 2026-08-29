1 сентября в Ленинградском зоопарке: бесплатный вход для школьников и праздничная программа

Взять бесплатный билет можн только в кассе и терминалах при входе в зоопарк.

Первое сентября — это не только линейки и букеты. В этом году праздник можно отметить по-настоящему интересно. Ленинградский зоопарк приглашает детей и родителей на интерактивную программу «Невероятные истории обычных вещей».

Это отличный способ настроиться на учёбу без скучных лекций.

Нескучная наука на свежем воздухе

Праздник стартует в 13:00 и продлится до 17:00. В зоопарке откроется сразу несколько познавательных площадок.

Казалось бы, что интересного в чае, соли или хлопке? На самом деле за ними скрывается захватывающая история. В зоопарке расскажут:

Как обычное зерно меняло ход истории и открывало новые земли.

Откуда к нам пришла бумага и как её делают.

Какой путь проходят продукты от диких джунглей до нашей тарелки.

А ещё ребят ждут творческие мастер-классы. Можно будет попробовать сделать оригами или нарисовать яркий аквагрим.

Настоящие раскопки и квесты

Любителям тайн понравится квест на первом этаже «Экзотариума». Он посвящён палеопарку «Путилово».

Кстати, Путиловский карьер в Ленинградской области — это реальное уникальное место. Там до сих пор находят окаменелости древних организмов, которым миллионы лет (например, трилобитов).

Все, кто успешно пройдёт квест в зоопарке, получат скидку на посещение этого палеопарка.

Главный подарок — бесплатный вход

1 сентября все школьники смогут пройти в зоопарк совершенно бесплатно.

Чтобы получить бесплатный билет в кассе или терминале, возьмите с собой один из документов:

Ученический билет или справку из школы.

Свидетельство о рождении или паспорт.

Важно: если школьнику уже исполнилось 18 лет, ученический билет обязательно должен быть продлён на этот учебный год.

Приходите всей семьёй!

Участие во всех мастер-классах и квестах бесплатное — нужен только входной билет (а для школьников он будет нулевым).

Ленинградский зоопарк — один из старейших в России, и прогулка по его зелёным аллеям станет отличным завершением первого учебного дня.

Когда: 1 сентября, с 13:00 до 17:00.

Где: Ленинградский зоопарк (ст. м. «Горьковская» / «Спортивная»).

Ранее «Городовой» рассказывал, что Ленинградский зоопарк изменил режим работы.