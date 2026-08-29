Синоптики обновили данные: погода страны на выходных

На выходных — погодные контрасты: на Урале до +9°, в центре до +24°, на юге до +31°. В Петербурге суббота солнечная, воскресенье — с грозами.

Предстоящие выходные на Русской равнине и в соседних регионах принесут яркие погодные контрасты. Пока юг России будет постепенно остывать после аномальной жары, а центр порадует комфортным теплом, Урал погрузится в настоящую осень с температурами ниже сентябрьской нормы. Активизация циклонов и депрессий сделает погоду нестабильной в ряде областей, но местами сохранится солнечная и сухая погода.

Специалисты Центра погоды "Фобос" рассказали, чего ждать в регионах и как спланировать выходные.

На Юге жара уходит, но море остаётся тёплым

В ближайшие дни над Чёрным морем активизируется циклоническая депрессия, которая принесёт ливни и грозы, особенно в горных районах Кавказа. Жара продолжит спадать: в Причерноморье, низовьях Волги и Дона температура составит +26...+31, на склонах Кавказа — +21...+26.

Морская вода у побережья Кавказа остаётся тёплой — +25...+28, у берегов Крыма — +23...+26. Это хорошая новость для тех, кто планирует провести выходные на море: купаться будет комфортно, а зной уже не такой изнуряющий.

В Поволжье — прохладно и сухо

Атмосферное давление в Среднем Поволжье будет повышаться, что снизит вероятность дождей. Северные ветры принесут прохладный воздух, поэтому днём ожидается всего +14...+19. Лишь на юге региона будет немного теплее. Погода подходит для прогулок, но без зонта можно обойтись — осадков не ожидается.

Северо-Запад: солнечная суббота и дождливое воскресенье

Антициклон удерживает на Северо-Западе тихую и солнечную погоду, но уже в воскресенье на западе региона скажется влияние атлантического циклона, раскрутившегося над Скандинавией. Местами возможны грозовые дожди. Температура будет умеренно тёплой: в северных районах +15...+20, на юге — до +18...+23.

В Санкт-Петербурге в субботу будет солнечно, а в воскресенье прошумят грозы при +19...+22.

Центральная Россия: комфортное тепло

В субботу в Центральной России ожидается малооблачная и комфортная погода. В воскресенье на севере региона могут появиться локальные дожди, но они не помешают прогреву: днём +19...+24. В Москве в воскресенье не исключены локальные ливни и грозы при +20...+23.

Урал: арктическое вторжение

Урал погружается в настоящую осень. Циклон приносит арктические воздушные массы, и дневная температура опустится до +9...+14, что даже ниже сентябрьской нормы. Осадки будут сопровождать похолодание.

Южная Сибирь и Дальний Восток: дожди и прохлада

Холодный фронт с Урала прорвётся в Южную Сибирь, где пройдут дожди с грозами и порывистым ветром. Днём ожидается +16...+21. На юге Дальнего Востока циклон над Жёлтым морем принесёт интенсивные ливни в Приморье, облачность ограничит прогрев до +19...+24.

Вывод

Выходные в России будут отмечены яркими погодными контрастами: от комфортного тепла в Центре и на Северо-Западе до арктической прохлады на Урале и дождей на Дальнем Востоке. На юге жара спадает, но море остаётся тёплым. Планируя дела, стоит учитывать локальные прогнозы и быть готовым к быстрой смене погоды, особенно в воскресенье.

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