Твердая уверенность или приливы сомнений: быстрый тест проверит вашу самооценку

Экспресс-тест для проверки степени уверенности в себе

Иногда наши мгновенные предпочтения выдают нас с головой, задолго до того, как мы успеваем это осознать. Именно такие бессознательные симпатии могут стать ключом к пониманию собственного характера, скрытых черт и уровня самооценки. Хотите проверить, насколько вы уверены в себе в повседневной жизни и в сложных ситуациях? Предлагаем пройти короткий тест — просто выберите головной убор, который привлёк ваш взгляд первым.

Задание

Перед вами 3 головных убора. Выберите тот, который привлёк вас больше всего.

Головной убор No 1 — «Шляпа с полями»

Вы — человек, который уверен в себе, но не выставляет это напоказ. Ваша уверенность — тихая и спокойная. Вы знаете себе цену, но не считаете нужным доказывать это окружающим. Вы умеете слушать, соблюдаете дистанцию и не впускаете посторонних в личное пространство. Ваш стиль общения — мягкий, но твёрдый: вы не повышаете голос, но заставляете считаться с вашим мнением.

В работе вы предпочитаете быть в тени, но при этом всегда готовы взять ответственность на себя. Вы умеете признавать свои ошибки, но не позволяете другим унижать вас. Иногда вас считают слишком замкнутым, но близкие знают: за этой сдержанностью скрывается надёжный и сильный человек.

Головной убор No 2 — «Кепка»

Вы — человек открытый, энергичный и уверенный в себе на 100%. Вы не боитесь быть в центре внимания и легко заводите новые знакомства. Ваша уверенность — деятельная: вы не ждёте, пока что-то случится, а создаёте события сами. Вы любите быть в движении, пробовать новое и не боитесь ошибок.

В общении с окружающими вы часто становитесь душой компании, вас уважают за прямоту и честность. Вы не привыкли сомневаться в своих решениях и редко просите совета у других. Иногда ваша самоуверенность может казаться излишней, но это лишь потому, что вы привыкли полагаться на себя и не тратить время на лишние размышления.

Головной убор No 3 — «Бандана»

Вы — человек с яркой индивидуальностью. Ваша уверенность не всегда стабильна: в одних ситуациях вы чувствуете себя на высоте, в других — можете сомневаться в себе. Но вы умеете маскировать неуверенность и никогда не показываете своих страхов окружающим. Вы — бунтарь в душе, не любите правила и рамки.

В общении вы часто идёте против течения и не боитесь отличаться от других. Вас сложно переубедить, если вы уверены в своей правоте. При этом вы глубоко цените свободу и независимость. Иногда ваша внешняя бравада — это защита от внутренних сомнений, но со временем вы учитесь принимать себя и свои слабости. Вы умеете быть разным, и это делает вас интересным собеседником.

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