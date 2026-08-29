Назад в прошлое: в Петербурге пустят легендарные ретро-автобусы по первому маршруту

Петербуржцы смогут проехать в салоне исторического автобуса.

Петербургу готовят настоящий подарок. В честь 100-летия городского автобусного движения по улицам снова проедет колонна раритетных машин. Это будет не просто выставка на колесах. На этих автобусах можно будет прокатиться!

Как всё начиналось

Первый постоянный автобусный маршрут открылся в Ленинграде осенью 1926 года. Он связывал Витебский вокзал и Александровский сад. В те времена трамваи не справлялись с потоком пассажиров.

Автобусы стали настоящим спасением: они быстро возили горожан через весь центр. Спустя век этот исторический путь снова оживёт.

На чём прокатимся

По городу проедут настоящие легенды дорог разных эпох. Вы увидите редчайшие довоенные ЗИС-5В и ЗИС-8, а также легендарный ЗИС-155.

Особое место в колонне займет ЛиАЗ-677М. В народа его ласково звали «луноходом» или «бутылочником» — из-за мягкого хода и характерного звона в трансмиссии.

И, конечно, не обойдется без культовых желтых «Икарусов» (обычного и «гармошки»), которые помнит каждый, кто жил в 80-е и 90-е.

Атмосфера советских времен

Это не просто поездка, а погружение в историю. В салоне пассажирам расскажут, как развивался транспорт в Ленинграде и как оплачивали проезд полвека назад.

Каждый участник получит памятный сувенир — билет, отпечатанный точно по советскому образцу. А праздничное настроение на старте и финише создаст живой военный оркестр.

Как попасть на рейс

Поездка абсолютно бесплатная. Но есть важное условие: количество мест ограничено, поэтому нужно обязательно зарегистрироваться заранее.

Дата и время: 2 сентября в 12:00.

2 сентября в 12:00. Место старта: Лазаретный переулок (у Витебского вокзала).

Лазаретный переулок (у Витебского вокзала). Маршрут: от Витебского вокзала до Александровского сада.

от Витебского вокзала до Александровского сада. Регистрация: на сайте https://busmuseum.ru/lenreys.

Ранее «Городовой» рассказывал, как общественный транспорт Петербурга и пригородов подстраивают под запросы пассажиров.