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Что приготовить из кабачков: 5 рецептов, чтобы не варить икру в сотый раз

Опубликовано: 29 августа 2026 05:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
Что приготовить из кабачков: 5 рецептов, чтобы не варить икру в сотый раз
фото legion-media
Что приготовить из кабачков 

Лето щедро одаривает дачников кабачками — и порой кажется, что их просто некуда девать. Но на деле из этих скромных плодов можно приготовить массу вкусных и небанальных блюд.

Есть несколько удачных вариантов — от сытных горячих до лёгких закусок: каждый найдёт что-то по душе.

Какие блюда реально выручают

Кабачки хороши тем, что сочетаются с самыми разными продуктами и быстро готовятся. Главное — не бояться экспериментировать и помнить пару простых хитростей: молодые плоды можно не чистить, а зрелые лучше освободить от кожуры и крупных семян.

Практичный совет: 5 идей, которые стоит попробовать

  • Кабачковые драники с сыром — нежные, с приятной сливочной ноткой; отлично идут на завтрак или лёгкий ужин, а при желании их можно запечь в духовке вместо жарки.
  • Тушёные кабачки в сметане с укропом — простой и уютный вариант; если хочется сделать вкус мягче, часть сметаны заменяют натуральным йогуртом.
  • Лодочки из кабачков с мясным фаршем — полноценное блюдо для всей семьи; для большей сытности в начинку добавляют отварной рис.
  • Рулетики с творожной начинкой — лёгкая летняя закуска; перед подачей их стоит подержать в холодильнике — вкус становится ярче.
  • Намазка из запечённых кабачков — что-то вроде овощного паштета; её удобно намазывать на хлеб, а хранить можно 2–3 дня в закрытой ёмкости.

Личный опыт автора

Раньше я просто тушила кабачки — и на этом фантазия заканчивалась. Потом попробовала рулетики и лодочки — оказалось, что это совсем несложно. Теперь каждый сезон пробую хотя бы один новый рецепт — и почти всегда он становится любимым.

Ранее «Городовой» рассказывал, как заготовить на зиму зелень.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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