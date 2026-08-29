Что приготовить из кабачков: 5 рецептов, чтобы не варить икру в сотый раз

Лето щедро одаривает дачников кабачками — и порой кажется, что их просто некуда девать. Но на деле из этих скромных плодов можно приготовить массу вкусных и небанальных блюд.
Есть несколько удачных вариантов — от сытных горячих до лёгких закусок: каждый найдёт что-то по душе.
Какие блюда реально выручают
Кабачки хороши тем, что сочетаются с самыми разными продуктами и быстро готовятся. Главное — не бояться экспериментировать и помнить пару простых хитростей: молодые плоды можно не чистить, а зрелые лучше освободить от кожуры и крупных семян.
Практичный совет: 5 идей, которые стоит попробовать
- Кабачковые драники с сыром — нежные, с приятной сливочной ноткой; отлично идут на завтрак или лёгкий ужин, а при желании их можно запечь в духовке вместо жарки.
- Тушёные кабачки в сметане с укропом — простой и уютный вариант; если хочется сделать вкус мягче, часть сметаны заменяют натуральным йогуртом.
- Лодочки из кабачков с мясным фаршем — полноценное блюдо для всей семьи; для большей сытности в начинку добавляют отварной рис.
- Рулетики с творожной начинкой — лёгкая летняя закуска; перед подачей их стоит подержать в холодильнике — вкус становится ярче.
- Намазка из запечённых кабачков — что-то вроде овощного паштета; её удобно намазывать на хлеб, а хранить можно 2–3 дня в закрытой ёмкости.
Личный опыт автора
Раньше я просто тушила кабачки — и на этом фантазия заканчивалась. Потом попробовала рулетики и лодочки — оказалось, что это совсем несложно. Теперь каждый сезон пробую хотя бы один новый рецепт — и почти всегда он становится любимым.
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