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Котлеты-развалины больше не готовлю: добавляю 2 ложки в фарш — блюдо нежное, как облачко на небе

Опубликовано: 29 августа 2026 06:07
 Проверено редакцией
Котлеты-развалины больше не готовлю: добавляю 2 ложки в фарш — блюдо нежное, как облачко на небе
Котлеты-развалины больше не готовлю: добавляю 2 ложки в фарш — блюдо нежное, как облачко на небе
Городовой ру
Секрет идеальных котлет

Каждая хозяйка стремится приготовить сочные котлеты с нежной текстурой. Однако, на практике, вместо кулинарного шедевра нередко получаются сомнительные изделия, потерявшие форму.

Основной причиной распада котлет на сковороде является избыточная влага или недостаточное количество связующих компонентов в фарше. Существует эффективный метод решения данной проблемы, применимый даже на этапе приготовления.

Никогда не кладите хлеб

Традиционно многие хозяйки добавляют в фарш размоченный хлеб и яйцо. Тем не менее, такой подход может привести к нежелательным результатам. Хлеб способен придать котлетам излишнюю плотность, а чрезмерное количество яиц при термической обработке может вызвать эффект, схожий с омлетом.

Инновационное решение

Решением проблемы излишне влажного фарша является использование манной крупы. Она действует как абсорбент, поглощая избыточную влагу, при этом не придавая котлетам клейкой консистенции. В процессе жарки крупа набухает, формируя легкую пористую структуру, которая способствует удержанию мясного сока внутри изделия.

Простые правила

  1. Важно отметить, что манку не следует предварительно замачивать. Только сухая крупа эффективно выполняет функцию абсорбента.
  2. Необходимо строго соблюдать пропорции. На 500 граммов фарша достаточно добавить всего 2 чайные ложки манной крупы.

Таким образом, мясной сок остается внутри котлет, предотвращая его вытекание.

Ранее мы рассказали, как правильно варить гречку.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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