Котлеты-развалины больше не готовлю: добавляю 2 ложки в фарш — блюдо нежное, как облачко на небе

Каждая хозяйка стремится приготовить сочные котлеты с нежной текстурой. Однако, на практике, вместо кулинарного шедевра нередко получаются сомнительные изделия, потерявшие форму.
Основной причиной распада котлет на сковороде является избыточная влага или недостаточное количество связующих компонентов в фарше. Существует эффективный метод решения данной проблемы, применимый даже на этапе приготовления.
Никогда не кладите хлеб
Традиционно многие хозяйки добавляют в фарш размоченный хлеб и яйцо. Тем не менее, такой подход может привести к нежелательным результатам. Хлеб способен придать котлетам излишнюю плотность, а чрезмерное количество яиц при термической обработке может вызвать эффект, схожий с омлетом.
Инновационное решение
Решением проблемы излишне влажного фарша является использование манной крупы. Она действует как абсорбент, поглощая избыточную влагу, при этом не придавая котлетам клейкой консистенции. В процессе жарки крупа набухает, формируя легкую пористую структуру, которая способствует удержанию мясного сока внутри изделия.
Простые правила
- Важно отметить, что манку не следует предварительно замачивать. Только сухая крупа эффективно выполняет функцию абсорбента.
- Необходимо строго соблюдать пропорции. На 500 граммов фарша достаточно добавить всего 2 чайные ложки манной крупы.
Таким образом, мясной сок остается внутри котлет, предотвращая его вытекание.
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