Что такое сверхзвук и чему равна сверхзвуковая скорость — почему это важно для авиации

Когда говорят о прорыве в авиации, часто вспоминают преодоление звукового барьера — рубеж, который когда‑то казался непреодолимым.
Сегодня сверхзвук — привычная реальность для военной техники, а в гражданской авиации к нему снова присматриваются с интересом.
Что такое звуковой барьер и при чём тут число Маха
Звуковой барьер — не физическая стена, а резкий рост сопротивления воздуха, когда самолёт приближается к скорости звука, отмечает источник.
В этот момент перед носом машины и кромками крыльев формируются ударные волны: воздух не успевает расступиться, уплотняется, и машине приходится тратить намного больше энергии.
Чтобы удобно сравнивать скорости независимо от высоты и температуры, в авиации используют число Маха: если оно больше 1 — полёт сверхзвуковой. При этом скорость звука непостоянна: у земли это примерно 1235 км/ч, а на высоте 11 км — уже около 1062 км/ч.
Почему переход на сверхзвук — сложная инженерная задача
Преодолеть барьер удалось только после серьёзной перестройки конструкции самолётов:
- Стреловидные крылья задерживают появление ударных волн и делают обтекание воздуха более предсказуемым.
- Правило площадей: сужение фюзеляжа в зоне крепления крыла снижает волновое сопротивление.
- Поворотные стабилизаторы компенсируют потерю эффективности рулей в возмущённом потоке.
- Жаропрочные материалы (титан, специальные сплавы) нужны из‑за нагрева конструкции от трения о воздух — на скоростях выше 2 Махов кромки могут раскаляться до 300 °C и выше.
Ранее «Городовой» рассказывал, какие переводы банки будут блокировать с 1 сентября.