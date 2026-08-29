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Что такое сверхзвук и чему равна сверхзвуковая скорость — почему это важно для авиации

Опубликовано: 29 августа 2026 08:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Что такое сверхзвук и чему равна сверхзвуковая скорость — почему это важно для авиации
фото legion-media
Как самолеты побеждают невидимую стену

Когда говорят о прорыве в авиации, часто вспоминают преодоление звукового барьера — рубеж, который когда‑то казался непреодолимым.

Сегодня сверхзвук — привычная реальность для военной техники, а в гражданской авиации к нему снова присматриваются с интересом.

Что такое звуковой барьер и при чём тут число Маха

Звуковой барьер — не физическая стена, а резкий рост сопротивления воздуха, когда самолёт приближается к скорости звука, отмечает источник.

В этот момент перед носом машины и кромками крыльев формируются ударные волны: воздух не успевает расступиться, уплотняется, и машине приходится тратить намного больше энергии.

Чтобы удобно сравнивать скорости независимо от высоты и температуры, в авиации используют число Маха: если оно больше 1 — полёт сверхзвуковой. При этом скорость звука непостоянна: у земли это примерно 1235 км/ч, а на высоте 11 км — уже около 1062 км/ч.

Почему переход на сверхзвук — сложная инженерная задача

Преодолеть барьер удалось только после серьёзной перестройки конструкции самолётов:

  • Стреловидные крылья задерживают появление ударных волн и делают обтекание воздуха более предсказуемым.
  • Правило площадей: сужение фюзеляжа в зоне крепления крыла снижает волновое сопротивление.
  • Поворотные стабилизаторы компенсируют потерю эффективности рулей в возмущённом потоке.
  • Жаропрочные материалы (титан, специальные сплавы) нужны из‑за нагрева конструкции от трения о воздух — на скоростях выше 2 Махов кромки могут раскаляться до 300 °C и выше.

Ранее «Городовой» рассказывал, какие переводы банки будут блокировать с 1 сентября.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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