Бьюти-приемы, которые помогут выглядеть моложе и свежее - актуальны для женщин после 50

Стилист назвала, какие ошибки добавляют возраст, и как их избежать

Стилист Мария Шеди назвала ошибки, которые незаметно прибавляют возраст женщинам после 50 лет. Даже при ухоженных волосах и качественном макияже отражение в зеркале может казаться уставшим. Часто дело не в возрасте, а в привычках, которые утяжеляют образ, считает стилист. Эксперт перечислила приемы, которые помогают выглядеть моложе.

Волосы: цвет, стрижка и укладка

Одна из самых частых ошибок — слишком темный цвет волос. Глубокий черный визуально добавляет годы. Гораздо выигрышнее смотрятся натуральные оттенки: шоколадный, каштановый, теплый русый, карамельный. Техники с плавными переходами — мелирование, балаяж — создают объем и делают волосы визуально гуще.

Миф о том, что после 50 обязательно нужно стричься коротко, не имеет под собой оснований. Возраст добавляет не длина, а неправильная форма. Если волосы ухоженные и имеют объем, длина до плеч или чуть ниже может выглядеть акутально.

Макияж: легкость вместо маски

С возрастом многие пытаются скрыть изменения кожи плотным тональным кремом, но это дает обратный эффект — средство забивается в морщинки, подчеркивает сухость и создает эффект маски. Лучше выбирать качественные увлажняющие кремы, легкие тональные средства, добавлять легкое сияние. Свежая кожа всегда выглядит моложе, чем идеально перекрытая.

Румяна помогают вернуть свежесть лицу. Персиковые, розово-бежевые, теплые натуральные оттенки создают эффект отдохнувшего лица. Наносить их нужно в верхней части скул — это визуально освежает и делает черты выразительнее.

Широкие черные брови с четким контуром делают выражение лица тяжелее. Лучше работают естественные брови мягкой формы — достаточно аккуратно заполнить пробелы и сохранить натуральность. Мягкость линий делает лицо моложе.

Яркая помада сама по себе не ошибка, но важно соблюдать баланс. Если макияж глаз выразительный, губы стоит оставить спокойными. Для яркости выбирайте благородные оттенки: ягодные, винные, теплые розовые.

Детали меняют восприятие

Прямой пробор посередине иногда делает лицо строже и подчеркивает асимметрию. Мягкий боковой пробор, легкий объем у корней или небольшая небрежность часто делают образ свежее.

Крупные тяжелые украшения, популярные много лет назад, сегодня выглядят перегруженно. Лаконичные аксессуары — небольшие серьги, тонкие цепочки, жемчуг, аккуратные кольца — добавляют элегантности и не отвлекают внимание от лица.

Мнение подписчиц

«У меня на слово "моложе" уже аллергия. Надо выглядеть так, чтобы нравиться себе в зеркале. Для кого и зачем казаться моложе? Можно и на свой возраст выглядеть достойно и стильно». «Как бы с лицом, прической и украшениями ни старались, если нет хорошей фигуры, осанки, то почти всё мимо. Образ человека воспринимается целиком. И это создает первое впечатление. Но с высоты своего возраста уже считаю, что для коммуникации между людьми главную роль играет не внешность, а характер человека, его воспитание, внутренний мир».

Вывод

После 50 лет попытки выглядеть моложе любой ценой не главное. Важнее ухоженность, здоровье, живой взгляд, легкая походка, подходящие цвета и комфортные вещи. Красота после 50 не исчезает, а становится другой. Не нужно гнаться за молодостью, достаточно подчеркнуть то, что делает вас особенной.

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