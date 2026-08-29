"Ленинградскую" яичницу многие забыли, а это хит: вкуснота из яиц, хлеба и сливочного масла

Иногда самое вкусное — это простое: пара яиц, ломтик чёрного хлеба и кусочек сливочного масла. «Ленинградская» яичница как раз из таких блюд — сытная, с румяной корочкой и нежным желтком, она будто создана, чтобы начинать день с удовольствия.
И пусть про неё сегодня вспоминают редко — вкус точно не подведёт.
Что понадобится: минимум, а результат — на все сто
Никаких экзотических ингредиентов: всё, что нужно, почти всегда есть под рукой. А если добавить щепотку специй или зелени, завтрак станет ещё интереснее.
Как приготовить: простой совет, который выручит утром
Вот ключевые шаги, чтобы блюдо получилось как надо:
- Подготовьте хлеб: нарежьте толстыми ломтиками, а потом кубиками примерно 1,5×1,5 см — так он хорошо подрумянится, но внутри останется чуть мягким.
- Растопите на сковороде сливочное масло и слегка обжарьте хлеб до золотистой корочки, не мешая первые 30–40 секунд — пусть схватится снизу.
- Сделайте в хлебе небольшие углубления и аккуратно разбейте туда яйца, стараясь не повредить желтки.
- Убавьте огонь, слегка посолите и поперчите, накройте крышкой на 1–2 минуты — белок должен стать матовым, а желток остаться текучим.
- Снимите с огня сразу, как только белок схватится: так блюдо сохранит сочность и не пересушится.
Личный опыт автора
Раньше я считала, что яичница — это просто яйца на сковороде. Потом попробовала вариант с чёрным хлебом — и теперь это мой фаворит на выходные. Нравится, что блюдо получается уютным и по-домашнему вкусным.
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