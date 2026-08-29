Городовой / Новости Петербурга / "Ленинградскую" яичницу многие забыли, а это хит: вкуснота из яиц, хлеба и сливочного масла
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Забытая история Марсова поля: от народных гуляний до капустных грядок Новости Петербурга
Гортензии осенью – обязательно: химию больше не использую, «кормлю» куст шишками – весной цветет как не в себя Новости Петербурга
Платформа с нуля, временные кассы и сотни чемоданов: что происходит в Рыбацком после переноса конечной Новости Петербурга
Синоптики обновили данные: погода страны на выходных Полезное
1 сентября в Ленинградском зоопарке: бесплатный вход для школьников и праздничная программа Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Туризм Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

"Ленинградскую" яичницу многие забыли, а это хит: вкуснота из яиц, хлеба и сливочного масла

Опубликовано: 29 августа 2026 10:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
"Ленинградскую" яичницу многие забыли, а это хит: вкуснота из яиц, хлеба и сливочного масла
фото legion-media
Забытый хит для идеального завтрака

Иногда самое вкусное — это простое: пара яиц, ломтик чёрного хлеба и кусочек сливочного масла. «Ленинградская» яичница как раз из таких блюд — сытная, с румяной корочкой и нежным желтком, она будто создана, чтобы начинать день с удовольствия.

И пусть про неё сегодня вспоминают редко — вкус точно не подведёт.

Что понадобится: минимум, а результат — на все сто

Никаких экзотических ингредиентов: всё, что нужно, почти всегда есть под рукой. А если добавить щепотку специй или зелени, завтрак станет ещё интереснее.

Как приготовить: простой совет, который выручит утром

Вот ключевые шаги, чтобы блюдо получилось как надо:

  • Подготовьте хлеб: нарежьте толстыми ломтиками, а потом кубиками примерно 1,5×1,5 см — так он хорошо подрумянится, но внутри останется чуть мягким.
  • Растопите на сковороде сливочное масло и слегка обжарьте хлеб до золотистой корочки, не мешая первые 30–40 секунд — пусть схватится снизу.
  • Сделайте в хлебе небольшие углубления и аккуратно разбейте туда яйца, стараясь не повредить желтки.
  • Убавьте огонь, слегка посолите и поперчите, накройте крышкой на 1–2 минуты — белок должен стать матовым, а желток остаться текучим.
  • Снимите с огня сразу, как только белок схватится: так блюдо сохранит сочность и не пересушится.

Личный опыт автора

Раньше я считала, что яичница — это просто яйца на сковороде. Потом попробовала вариант с чёрным хлебом — и теперь это мой фаворит на выходные. Нравится, что блюдо получается уютным и по-домашнему вкусным.

Ранее «Городовой» рассказывал о самом переоцененном блюде в мире.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 4
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью