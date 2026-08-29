Платформа с нуля, временные кассы и сотни чемоданов: что происходит в Рыбацком после переноса конечной

Жителям пригородов Петербурга пришлось обновить привычные маршруты.

С конца августа электрички Московского направления больше не доезжают до конечной в центре города. Рассказываем, что изменилось, как теперь добираться до работы и ради чего всё это затеяли.

Куда теперь приходят поезда?

Главное изменение — электрички временно доезжают только до станций Рыбацкое и Ладожский вокзал.

Такая схема будет действовать до тех пор, пока не построят новый современный терминал для пригородных поездов на станции Волковская.

Зачем нужно менять привычный маршрут?

Всё это делают ради грандиозной стройки. В России начали создавать Высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург».

Когда проект закончат (планируют к 2028 году), долететь на поезде до столицы можно будет всего за 2 часа 15 минут. Сам Московский вокзал в будущем станет принимать только эти супербыстрые составы и поезда дальнего следования.

А для пригородных электричек делают отдельный удобный хаб на «Волковской». Сейчас пути возле Московского вокзала как раз перестраивают под новые рельсы.

Как подготовили станции к наплыву людей?

Чтобы пассажиры не испытывали лишний стресс, станции быстро обустроили:

В Рыбацком собрали временную платформу, поставили кассы, турникеты, сделали пандусы для колясок и проложили удобную пешеходную дорожку прямо к метро.

собрали временную платформу, поставили кассы, турникеты, сделали пандусы для колясок и проложили удобную пешеходную дорожку прямо к метро. На Ладожском вокзале (со стороны Гранитной улицы) тоже появились временная платформа и свой турникетный павильон.

На чем доехать до города: метро и автобусы

Транспортники понимают, что нагрузка на соседние станции выросла, поэтому усилили городские маршруты:

Метро: на Невско-Василеостровской («зеленой») линии сократили интервалы между поездами. Теперь они ходят каждые 2–2,5 минуты.

на Невско-Василеостровской («зеленой») линии сократили интервалы между поездами. Теперь они ходят каждые 2–2,5 минуты. Автобус №117: теперь постоянно доезжает до станции метро «Рыбацкое».

теперь постоянно доезжает до станции метро «Рыбацкое». Автобус №610 (из Тосно): пустили до метро «Купчино». Автобусы ходят часто — ждать придется не больше 20 минут.

Городские службы каждый день смотрят за очередями. Если людей станет слишком много, на линии пустят дополнительные автобусы.

Нужна помощь? Ищите людей в форме

Ориентироваться на новых локациях бывает сложно. На станции Рыбацкое сейчас постоянно дежурят волонтёры «Организатора перевозок».

К ним можно смело подходить с любыми вопросами. Они подскажут, где стоят кассы, как короче пройти к метро или остановке. А ещё ребята помогают пожилым людям, мамам с колясками и пассажирам с тяжелыми баулами донести вещи до поезда.

Только за первые два дня волонтёры выручили больше 500 человек.

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