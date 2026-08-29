Гортензии осенью – обязательно: химию больше не использую, «кормлю» куст шишками – весной цветет как не в себя

Уход за гортензией требует внимания не только в весенне-летний период, но и осенью. От качества осеннего ухода напрямую зависит обильность цветения в следующем году и общее состояние растения.
Осенние подкормки – залог цветения
В осенний период особое значение приобретают подкормки, поскольку они способствуют подготовке гортензии к предстоящим холодам. Лучше избегать использования обычных удобрений, так как существуют эффективные природные альтернативы.
Приготовление подкормки
Прекрасным решением для растения является отвар из сосновых шишек. Для его приготовления необходимо положить сосновые шишки в ёмкость, залить водой и кипятить на среднем огне в течение 25 минут. После этого жидкость следует остудить до комнатной температуры. Готовый отвар должен приобрести оттенок, напоминающий чёрный чай.
Применение подкормки
Перед применением отвар необходимо развести. На 1 литр воды требуется всего 50 мл полученного концентрата. Подкормку следует вносить под корень растения.
На следующий год гортензия порадует вас пышным цветением.
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