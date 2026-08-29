Гортензии осенью – обязательно: химию больше не использую, «кормлю» куст шишками – весной цветет как не в себя

Новости по теме

Чем подкормить гортензию во время цветения: 10 г в воду — и крупные бутоны до холодов

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В конце апреля герани важнее не вода, а мощная подкормка: 1 г в воду – и пышные шапки полезут без остановки, одна за другой

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Весной антуриуму важнее не вода, а правильная подкормка: 5 г – и алые бутоны полезут один за другим – мощное цветение 10 из 10

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Полила гортензию белой жижей — и она цветёт до холодов: 3 простые подкормки

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Во время цветения розам – обязательно: универсальная подкормка для всех сортов – бутонизация продлится до осени

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