Каждому полагается свое.
Стюардесса огорошила правдой.
Скажете бортпроводницам спасибо.
Не отказывайтесь от воздушного транспорта.
Этому есть практическое объяснение.
Контакта с ним не избежать.
Пассажиры и додуматься до такого не могли.
Нет, он не треснет.
Такого никому не пожелаешь.
Россиянам назвали сроки.
Раскрыт еще один секрет этой профессии.
Этого вы точно не знали.
Это стоит знать всем для собственной безопасности.
Раскрыт еще один авиасекрет.
Решение приняли в Росавиации.
На «Ямале» будет дешевле.
Неприятностей можно было избежать.
ЕС запретил продажу и поставки, в том числе в лизинг, самолетов для авиакомпаний РФ.
Заслуженный пилот РФ Юрий Сытник раскрыл, каковы шансы у России начать строить свои самолеты.
Проблемы российской авиации уходят корнями в историю.