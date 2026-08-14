Как по форме понять, кто есть кто в кабине самолета
Рейсы в столицу Армении будут выполняться трижды в неделю.
Красота здесь лишь прикрытие
В материалах дела не указано, каким образом возникла задолженность.
Авиакомпании советуют пассажирам сверяться с данными на информационных табло в аэропортах.
В Федеральном агентстве воздушного транспорта подчеркнули, что обеспечение безопасности полётов остаётся главным приоритетом российской авиационной отрасли.
Росавиация обещает «связать» регионы.
Пулково на время стал запасным хабом.
С июня из Санкт-Петербурга начнут летать прямые рейсы в Тель-Авив. Такая возможность появилась впервые за пять лет.
Почему так вышло и что о багаже от авиакомпании думают туристы, путешествующие на ее рейсах.
30 рейсов уже отменили и список продолжает расти.
Приходить в кассу больше не нужно.
Не все горожане обрадовались скульптуре.
Самое время забронировать туры, пока не подорожали.
Инцидент вышел крайне неоднозначным.
Скоро путешествовать даже эконом-классом смогут только богачи.
Сотрудники авиалиний тщательно это скрывают.
Иногда хулиган даже может получить сдачи.
Что о нем думают пользователи Сети и пассажиры.
Узнайте, как действовать в экстренной ситуации на борту самолета и почему кислородная маска важна для безопасности пассажиров.