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Изъян у Airbus A320 нашёлся, а у нас — нет: российские самолёты вне риска Изъян у Airbus A320 нашёлся, а у нас — нет: российские самолёты вне риска
В Федеральном агентстве воздушного транспорта подчеркнули, что обеспечение безопасности полётов остаётся главным приоритетом российской авиационной отрасли.
29 ноя 2025 20:36
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Не только Египет и Турция. Петербуржцы смогут прямиком отправиться на израильский курорт Не только Египет и Турция. Петербуржцы смогут прямиком отправиться на израильский курорт
С июня из Санкт-Петербурга начнут летать прямые рейсы в Тель-Авив. Такая возможность появилась впервые за пять лет.
28 апр 2025 23:02
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