В России появился самый длительный внутренний рейс: лететь больше 14 часов

Что о нем думают пользователи Сети и пассажиры.

В России недавно состоялся самый продолжительный внутренний рейс. Самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга, приземлился в Южно-Сахалинском аэропорту в этот четверг, 23 мая. Продолжительность пути составила 14 часов 55 минут. Этот перелет стал первым перелетом с такой длительностью.

Какая из авиакомпаний установила рекорд

Рейс выполняется «Уральскими авиалиниями», а именно на самолете Airbus A320neo. Продолжительность пути обусловлена несколькими факторами. Во-первых, авиатранспорт следует с двумя остановками. Всего по пути он делает две промежуточных посадки: одну в Екатеринбурге, а вторую во Владивостоке.

Такие остановки несут в себе сразу две функции. Во-первых, пассажиры могут выйти или, наоборот, зайти: билеты можно купить на любую из четырех точек, по которым следует самолет.

А, во-вторых, в этих городах происходит дозаправка авиатранспорта. Примечательно, что весь маршрут проходит не один самолет, а два. То есть сперва пассажиры летят из Санкт-Петербурга до Екатеринбурга на одном самолете, а затем пересаживаются на другой.

При этом номер рейса все тот же, и он является транзитным. Поэтому здесь можно не опасаться, что самолет улетит без вас, как это бывает в случае со стыковочными рейсами.

Отмечается, что этот рейс выполняется уже третий год подряд. Впервые он был запущен еще в 2022 году. Пока воспользоваться им можно до конца октября, перелет происходит трижды в неделю, пишет телеграм-канал Frequent Flyers.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

При этом мнения пользователей Сети разделились. Кто-то считает, что проще полететь «‎Аэрофлотом», а кто-то находит рейс «Уральских авиалиний» весьма удобным.

«‎Ну, 14 часов, еще и на узкофлюзеляжном — это с ума сойти можно» ,

, «Зачем такое извращение, если можно полететь “Аэрофлотом” всего с одной пересадкой и быстрее?» ,

, «Две (остановки) многовато, но терпимо, а до Владивостока так всего одна, как через Москву или Новосибирск» ,

, «‎Очень удобно», — поделились в комментариях мнением подписчики канала.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Какие еще есть самые долгие внутренние рейсы

Например, в марте 2020 года самолет авиакомпании Air Tahiti вылетел из Французской Полинезии в Париж. Маршрут составил в длину более 15 тысяч километров, а его преодоление заняло 16 с половиной часов. Однако этот рекорд вышел принужденным, а все из-за коронавируса. Обычно лайнер совершал промежуточную посадку в Лос-Анджелесе, но власти закрыли воздушное пространство.

А в мае 2020 года французский лоукостер French bee совершил перелет из Таити в Париж, преодолев более 16 тысяч километров за 16 часов и 49 минут, побив тем самым предыдущий рекорд.

А еще один длительный полет-рекордсмен произошел в октябре 2019 года. Тогда боинг 787-9 совершил беспосадочный рейс из Нью-Йорка в Сидней. Общее время в полете составило 19 часов и 16 минут. Но этот рейс носил лишь тестовый характер.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru