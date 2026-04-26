После работы — в Пулково: вечерний рейс превращает Ереван в идеальное направление на выходные для петербуржцев
После работы — в Пулково: вечерний рейс превращает Ереван в идеальное направление на выходные для петербуржцев

Опубликовано: 26 апреля 2026 14:42
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Рейсы в столицу Армении будут выполняться трижды в неделю.

Добраться из Петербурга в Армению стало еще проще. Авиакомпания «Аэрофлот» запускает свои рейсы в Ереван. Теперь вариантов для перелета стало больше, а расписание — удобнее.

Когда летим?

«Аэрофлот» будет выполнять рейсы трижды в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Пулково запланирован на вечер — в 20:05.

Это удобно: можно улететь сразу после работы, а в Ереване быть уже к полуночи. В небе придется провести около 4 часов 10 минут.

Почему это направление так популярно?

Ереван стабильно входит в топ самых востребованных маршрутов из Пулково, рассказали в пресс-службе «Аэрофлота». И это легко объяснить:

  1. Простой въезд. Россиянам не нужна виза. Более того, в Армению можно лететь даже по обычному внутреннему паспорту РФ (если летите самолетом).
  2. Языковой барьер. Его почти нет. В Армении отлично говорят и понимают по-русски.
  3. Еда и гостеприимство. Сюда едут за вкусной кухней, недорогими фруктами и знаменитым кавказским радушием.

Полезно знать перед поездкой

Если планируете путешествие, имейте в виду пару важных моментов:

  • Деньги. Российские карты «Мир» в Армении сейчас практически не работают (кроме терминалов банка «ВТБ Армения»). Лучше брать с собой наличные рубли или доллары — их легко обменять на местные драмы в любом обменнике.
  • Связь. Прямо в аэропорту можно купить местную сим-карту, это выйдет в разы дешевле любого роуминга.
Автор:
Юлия Аликова
