Заливаю муку колой и получаю вкуснятину к чаю за копейки: результат вас удивит

Простым рецептом сладости без особых усилий поделился автор Дзен-канала "Почавкаем".
Ингредиенты:
кола — 250 мл, мука — 200 г, яйца — 2 шт., сахар — 80-100 г, разрыхлитель — 1 ч. л., растительное масло — 2 ст. л., соль — щепотка, по желанию — орехи, изюм или шоколад
Приготовление
Сначала я взбиваю яйца с сахаром и щепоткой соли до лёгкой пены. Затем вливаю колу — смесь начинает слегка пениться, и это как раз то, что нужно для воздушности теста.
Добавляю растительное масло и перемешиваю.
Просеиваю муку с разрыхлителем и постепенно ввожу в жидкую массу. Тесто получается густым, как сметана.
Переливаю его в форму, застеленную пергаментом, и отправляю в духовку, разогретую до 180 °С, примерно на 30-40 минут.
Готовность проверяю шпажкой — она должна выходить сухой. При желании можно разрезать корж и смазать вареньем или просто посыпать сахарной пудрой — но он вкусный даже без добавок.
Примерное время приготовления: 45 минут
