3 "секретика" за 1 минуту до готовности — и жареная картошка вмиг со сковородки "ушла": рецепт Натальи Калниной

Кулинарный блогер рассказала о трех секретных компонентах для жареной картошки

Жареная картошка - на первый взгляд вполне обыденный гарнир, который удачно сочетается с мясом, курицей, рыбой или овощами. Но если часто готовить это блюдо, то оно начинает надоедать. Вроде и вкусно, но уже неинтересно, хочется чего-то оригинального. Если и вы заметили, что ваша жареная картошка больше не вызывает восторг в глазах домочадцев, а сковородка опустевает все медленнее, то предлагаем воспользоваться хитростью от кулинарного блогера Натальи Калниной.

Эксперт уверяет, что всего три простых компонента, которые есть в каждом доме, придадут жареной картошке неповторимый вкус и аромат, и блюдо улетит со сковороды за секунды. Речь идет о сливочном масле, чесноке и свежем укропе. Но главная хитрость в том, что добавлять их необходимо строго за 30-60 секунд до выключения огня - именно тогда они и отдадут гарниру свой невероятный запах и раскроют его вкус еще ярче.

Полный рецепт выглядит так.

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

масло растительное — 3–4 ст. л.;

масло сливочное — 50 г;

чеснок — 2–3 зубчика;

укроп свежий — небольшой пучок;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по желанию.

Приготовление:

Нарежьте картофель брусочками толщиной около 1 см, промойте холодной водой, просушите на полотенце. Налейте в сковородку масло и раскалите на сильном огне. Распределите картошку по дну сковороды в один слой. Оставьте на 5-6 минут, чтобы образовалась корочка. Затем переверните брусочки и продолжайте жарить, периодически помешивая, до золотистого цвета - около 15-20 минут.

Только теперь посолите и поперчите картошку, убавьте огонь до минимума, выложите сливочное масло, измельченный чеснок и порубленный укроп, перемешайте, накройте крышкой, оставьте еще на 20 секунд и выключите газ.

Такой способ приготовления делает картошку румяной, хрустящей снаружи и нежной и мягкой внутри. Масло придает еще большую нежность, чеснок - изысканный аромат, а зелень раскрывает вкус картофеля и придает аппетитный внешний вид. Такая картошка улетит со сковороды быстрее, чем основное горячее блюдо.

