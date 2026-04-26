Городовой / Полезное / Один маринад — и обычная редька становится деликатесом: этот рецепт прямиком из японских ресторанов
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Пхукет теперь в пролете: россияне открыли для себя новое направление – райский курорт, который влюбляет с первого вдоха Полезное
Этот салат путают с "шубой", но он в 10 раз вкуснее — попробуйте сами: финский аналог Полезное
Народные приметы на 28 апреля - Пудов день: запреты, к которым прислушивались русские люди Полезное
Что нельзя делать 27 апреля: 5 важных запретов на Мартына Лисогона Полезное
Эти 5 аптечных средств возродят и чахлый цветок: меньше стресса – больше пышного цветения Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Один маринад — и обычная редька становится деликатесом: этот рецепт прямиком из японских ресторанов

Опубликовано: 26 апреля 2026 14:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
Рассказываем, как приготовить дайкон так, чтобы он не горчил.

Автор Дзен-канала "Будет вкусно" поделился рецептом японской закуски из маринованного дайкона.

Ингредиенты:

дайкон — 400 г, соль — 1 ч. л., красный лук — 1/2 шт., зелёные стручки гороха или фасоли — 100 г, острый перец — по вкусу, водоросли (комбу или вакаме) — 1 ст. л., кунжут — 1 ч. л., мёд — 1 ст. л., кунжутное масло — 1 ст. л., рисовый уксус — 1 ст. л., соевый соус — 1 ст. л.

Приготовление

Очищаю дайкон и нарезаю его очень тонкими кружочками. Посыпаю солью, перемешиваю и оставляю — так он отдаёт лишнюю влагу и теряет горечь.

После отвариваю зелёные стручки в кипящей воде около 5 минут, затем сразу перекладываю в холодную воду, чтобы сохранить цвет и текстуру. Лук нарезаю тонкими полукольцами.

С дайкона сливаю сок, промываю его холодной водой и даю стечь. Затем складываю все ингредиенты в пакет или контейнер: дайкон, лук, стручки, сухие водоросли, кунжут и острый перец.

Добавляю мёд, кунжутное масло, рисовый уксус и соевый соус. Плотно закрываю и хорошо перемешиваю (или просто встряхиваю контейнер).

Отправляю в холодильник примерно на 1 час — за это время вкус полностью раскрывается.

Примерное время приготовления: 1 час 15 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить вяленые помидоры по-итальянски.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью