Один маринад — и обычная редька становится деликатесом: этот рецепт прямиком из японских ресторанов

Автор Дзен-канала "Будет вкусно" поделился рецептом японской закуски из маринованного дайкона.
Ингредиенты:
дайкон — 400 г, соль — 1 ч. л., красный лук — 1/2 шт., зелёные стручки гороха или фасоли — 100 г, острый перец — по вкусу, водоросли (комбу или вакаме) — 1 ст. л., кунжут — 1 ч. л., мёд — 1 ст. л., кунжутное масло — 1 ст. л., рисовый уксус — 1 ст. л., соевый соус — 1 ст. л.
Приготовление
Очищаю дайкон и нарезаю его очень тонкими кружочками. Посыпаю солью, перемешиваю и оставляю — так он отдаёт лишнюю влагу и теряет горечь.
После отвариваю зелёные стручки в кипящей воде около 5 минут, затем сразу перекладываю в холодную воду, чтобы сохранить цвет и текстуру. Лук нарезаю тонкими полукольцами.
С дайкона сливаю сок, промываю его холодной водой и даю стечь. Затем складываю все ингредиенты в пакет или контейнер: дайкон, лук, стручки, сухие водоросли, кунжут и острый перец.
Добавляю мёд, кунжутное масло, рисовый уксус и соевый соус. Плотно закрываю и хорошо перемешиваю (или просто встряхиваю контейнер).
Отправляю в холодильник примерно на 1 час — за это время вкус полностью раскрывается.
Примерное время приготовления: 1 час 15 минут
