Петербург в снежном плену: совсем скоро город накроет настоящая зима - синоптики предупреждают горожан

Апрель в Петербурге решил напомнить, кто здесь главный: вместо весны - снег, метель и ветер до 20 метров в секунду. Причем непогода задержится на несколько дней.

Когда и что именно обещают синоптики

Сюрприз ожидается в воскресенье и понедельник, 26 и 27 апреля. Циклон идет аккурат через Петербург со стороны Ботанического залива.

В МЧС уточняют: осадки будут местами сильными. Причем в виде дождя, мокрого снега и даже обычного снега.

В отдельных районах прогнозируют налипание мокрого снега на провода и ветки - а это уже чревато обрывами.

Прогноз погоды

Ночью столбики термометров опустятся до -1 градуса. Днем будет чуть веселее — от +2 до +7. Но главное, что испортит впечатление, это ветер. Порывы достигнут 20 метров в секунду.

При таком раскладе даже плюсовая температура не спасает: ощущается все равно по-зимнему.

Простые советы

Обувайтесь правильно. Кроссовки с дырочками оставьте дома — пригодятся непромокаемые ботинки с нескользящей подошвой. Ледяная каша на тротуарах будет знатная. Берите зонт, но с умом. При ветре 20 м/с классический зонтик мигом вывернет наизнанку. Лучше надеть капюшон и непромокаемую куртку. Не паркуйтесь под деревьями и рекламными щитами. Мокрый снег тяжелый, плюс порывы ветра — ветки и конструкции могут не выдержать. Запаситесь терпением за рулем. В такую погоду и видимость плохая, и сцепление с дорогой никудышное. Дистанция побольше, скорость поменьше.

К середине недели циклон уйдет, и апрель снова начнет напоминать весну. А пока - одеваться потеплее и не рисковать лишний раз.

