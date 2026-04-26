Петербург в снежном плену: совсем скоро город накроет настоящая зима - синоптики предупреждают горожан

Апрель в Петербурге решил напомнить, кто здесь главный: вместо весны - снег, метель и ветер до 20 метров в секунду. Причем непогода задержится на несколько дней.
Когда и что именно обещают синоптики
Сюрприз ожидается в воскресенье и понедельник, 26 и 27 апреля. Циклон идет аккурат через Петербург со стороны Ботанического залива.
В МЧС уточняют: осадки будут местами сильными. Причем в виде дождя, мокрого снега и даже обычного снега.
В отдельных районах прогнозируют налипание мокрого снега на провода и ветки - а это уже чревато обрывами.
Прогноз погоды
Ночью столбики термометров опустятся до -1 градуса. Днем будет чуть веселее — от +2 до +7. Но главное, что испортит впечатление, это ветер. Порывы достигнут 20 метров в секунду.
При таком раскладе даже плюсовая температура не спасает: ощущается все равно по-зимнему.
Простые советы
- Обувайтесь правильно. Кроссовки с дырочками оставьте дома — пригодятся непромокаемые ботинки с нескользящей подошвой. Ледяная каша на тротуарах будет знатная.
- Берите зонт, но с умом. При ветре 20 м/с классический зонтик мигом вывернет наизнанку. Лучше надеть капюшон и непромокаемую куртку.
- Не паркуйтесь под деревьями и рекламными щитами. Мокрый снег тяжелый, плюс порывы ветра — ветки и конструкции могут не выдержать.
- Запаситесь терпением за рулем. В такую погоду и видимость плохая, и сцепление с дорогой никудышное. Дистанция побольше, скорость поменьше.
К середине недели циклон уйдет, и апрель снова начнет напоминать весну. А пока - одеваться потеплее и не рисковать лишний раз.
