Космический удар неизбежен: с 26 по 30 апреля Землю накроют мощные магнитные бури

Опубликовано: 26 апреля 2026 11:03
 Проверено редакцией
Городовой ру
Космическое явление на подходе - чего ждать

Ближайшие выходные начнутся с сюрпризов. 26 апреля магнитосфера войдет в штормовое состояние - особенно чувствительные люди рискуют проснуться уже с тяжелой головой.

К счастью, в понедельник и вторник (27–28 числа) Солнце возьмет паузу. Это идеальное окно для важных дел и отдыха.

Но расслабляться рано: 29–30 апреля грянет «второй раунд». Ученые прогнозируют затяжную бурю до 5–6 баллов. Такую почувствуют даже те, кто обычно смеется над метеозависимостью.

Что происходит на Солнце

Утром 23 апреля телескопы зафиксировали мощный взрыв (класс M1.65) на краю диска. Это была первая подобная вспышка за две недели. И она оказалась двойной.

Самое тревожное - активная зона № 4420 быстро растет и разворачивается к Земле. Если она выйдет прямо на центр диска, все выбросы полетят в нашу сторону.

Что с этим делать

Споры о влиянии космоса на давление идут до сих пор, но факт остается фактом: многие реально страдают от слабости, скачков давления и мигреней именно перед бурей.

Простые правила, чтобы пережить геошторм:

  1. Режим – всему голова. Спите по 7–8 часов, ложитесь в одно и то же время.
  2. Никакой перегрузки. Откажитесь от жирного, алкоголя и литра кофе – лучше пейте воду.
  3. Движение без фанатизма. Легкая прогулка или йога лучше, чем бег с надрывом.
  4. Таблетки наготове. Если у вас хронические болячки, заранее посоветуйтесь с врачом о коррекции приема лекарств.

Ранее "Городовой" рассказал, когда в в Санкт-Петербург придет весна.

Автор:
Анастасия Чувакова
