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Лучшие озера Подмосковья - здесь можно не только загорать, но и купаться: заменят любые южные курорты

Опубликовано: 12 июня 2026 08:15
 Проверено редакцией
Лучшие озера Подмосковья - здесь можно не только загорать, но и купаться: заменят любые южные курорты
Лучшие озера Подмосковья - здесь можно не только загорать, но и купаться: заменят любые южные курорты
Городовой ру
На каких озерах Подмосковья стоит побывать туристам

В Подмосковье получится найти несколько интересных несколько озер, в которых можно смело купаться. В этих местах удастся хорошо отдохнуть, насладиться тишиной и природой.

Большое озеро, Фрязино

Это озеро называют "Черным", так как оно было образовано на месте торфоразработок. Каждый год водолазы очищают дно от водорослей, травы и мусора, поэтому здесь достаточно чисто. На пляже есть кабинки для переодевания, беседки, волейбольная площадка. Рядом расположен смешанный лес, в котором можно погулять.

Исаакиевское озеро, Орехово-Зуево

Местные утверждают, что в прошлом вместо озера стояла деревня, но позже она полностью ушла под воду. Рядом с водоемом находится лес. Озеро привлекает не только любителей купаться, но и сплавляться на сапах. Здесь также есть спортивные площадки, настилы, места для мангалов и раздевалки.

Торбеевское озеро, Сергиев Посад

"Озеро большое, но максимальная глубина — всего 5 метров, поэтому его облюбовали семьи с маленькими детьми. Пляж песчаный, чистый, можно расположиться под навесом или на шезлонге. Лежаков много и не только на берегу, но и чуть поодаль, на поросшей травой поляне. Оборудована небольшая игровая площадка, установлены столы и мангалы, рядом работает мини-магазин", - сообщает портал "Яндекс-Путешествия".

Озеро Сенеж, Солнечногорск

Этот водоем называют жемчужиной Солнечногорска, поэтому здесь достаточно отдыхающих. Каждый год на озере проводятся парусные регаты. Пляж является благоустроенным. Здесь можно найти навесы, пирсы, прокат лодок и сапов, амфитеатр для солнечных ванн, беседки, дорожки для прогулок.

Опыт автора

"Я бывала несколько раз на Торбеевском озере. Здесь очень комфортно отдыхать, загорать и купаться. Вода чистая, из-за небольшой глубины она очень быстро прогревается", - рассказала Полина Аксенова.

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Автор:
Полина Аксенова
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