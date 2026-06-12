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Эти сырные гренки исчезают со стола за 5 минут: что приготовить на завтрак, когда яйца уже надоели

Опубликовано: 12 июня 2026 06:05
 Проверено редакцией
Эти сырные гренки исчезают со стола за 5 минут: что приготовить на завтрак, когда яйца уже надоели
Эти сырные гренки исчезают со стола за 5 минут: что приготовить на завтрак, когда яйца уже надоели
Городовой ру
Сырные гренки, которые спасают любой завтрак.

Сырные гренки на завтрак я готовлю, когда хочется чего-то быстрого, горячего и максимально вкусного. Получаются они настолько аппетитными и ароматными, что исчезают со стола буквально за минуты.

Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Калниной Натальей".

Ингредиенты:

  • батон — 1 шт.,
  • сыр — 120 г,
  • сметана — 2 ст. л.,
  • соль — 1/3 ч. л.,
  • сливочное масло — 20 г,
  • зелёный лук — 4 перышка,
  • чёрный перец — по вкусу

Приготовление

Сначала я готовлю начинку. Натираю сыр на крупной тёрке, добавляю сметану, соль, немного чёрного перца и размягчённое сливочное масло.

Эти сырные гренки исчезают со стола за 5 минут: что приготовить на завтрак, когда яйца уже надоели - image 1
Эти сырные гренки исчезают со стола за 5 минут: что приготовить на завтрак, когда яйца уже надоели - image 1

Зелёный лук мелко нарезаю и добавляю к сырной массе. Всё тщательно перемешиваю до однородной, ароматной начинки.

Батон нарезаю ломтиками и на каждый кусочек выкладываю сырную начинку. Распределяю равномерно, чтобы она не стекала при запекании.

Застилаю противень пергаментом и выкладываю гренки. Смазывать противень не нужно.

Отправляю в разогретую до 200 градусов духовку и запекаю 10-15 минут до золотистой корочки и расплавленного сыра.

Примерное время приготовления: 25 минут

Личный опыт

Я люблю добавлять в начинку грибы или бекон и томаты. Каждый раз получается новый вкус.

Ранее мы писали о том, как приготовить капустные конвертики с мясом.

Автор:
Александр Асташкин
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