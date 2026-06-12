Эти сырные гренки исчезают со стола за 5 минут: что приготовить на завтрак, когда яйца уже надоели

Сырные гренки на завтрак я готовлю, когда хочется чего-то быстрого, горячего и максимально вкусного. Получаются они настолько аппетитными и ароматными, что исчезают со стола буквально за минуты.
Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Калниной Натальей".
Ингредиенты:
- батон — 1 шт.,
- сыр — 120 г,
- сметана — 2 ст. л.,
- соль — 1/3 ч. л.,
- сливочное масло — 20 г,
- зелёный лук — 4 перышка,
- чёрный перец — по вкусу
Приготовление
Сначала я готовлю начинку. Натираю сыр на крупной тёрке, добавляю сметану, соль, немного чёрного перца и размягчённое сливочное масло.
Зелёный лук мелко нарезаю и добавляю к сырной массе. Всё тщательно перемешиваю до однородной, ароматной начинки.
Батон нарезаю ломтиками и на каждый кусочек выкладываю сырную начинку. Распределяю равномерно, чтобы она не стекала при запекании.
Застилаю противень пергаментом и выкладываю гренки. Смазывать противень не нужно.
Отправляю в разогретую до 200 градусов духовку и запекаю 10-15 минут до золотистой корочки и расплавленного сыра.
Примерное время приготовления: 25 минут
Личный опыт
Я люблю добавлять в начинку грибы или бекон и томаты. Каждый раз получается новый вкус.
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