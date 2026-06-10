Это необычные капустные конвертики с мясом готовятся из самых простых продуктов. Ничего не нужно заранее отваривать или долго обжаривать. При этом блюдо получается совершенно не похожим на классические голубцы. Сверху появляется аппетитная румяная корочка, внутри остаётся сочный фарш, а нежная капуста буквально тает во рту.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Совет да еда".

Ингредиенты:

мясной фарш — 300 г,

листья пекинской капусты — 6 шт.,

куриные яйца — 2 шт.,

мука — 5 ст. л.,

крахмал — 1 ст. л.,

соль — по вкусу,

молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Фарш выкладываю в миску, добавляю соль и молотый перец. У листьев пекинской капусты отделяю самые нежные части. Если использую молодую белокочанную капусту, предварительно обдаю листья кипятком, чтобы они стали мягкими и легко складывались.

На половину подготовленных листьев выкладываю фарш и равномерно распределяю его по поверхности.

Не голубцы и не котлеты: готовлю капустные конвертики с мясом, которые покорили всю семью - image 1

Накрываю второй половиной листьев и слегка прижимаю. Если где-то образовались небольшие отверстия, закрываю их кусочками капусты. Получаются аккуратные конвертики.

В одной тарелке смешиваю муку с крахмалом, а в другой взбиваю яйца с небольшим количеством соли. Каждый конвертик слегка смачиваю водой, затем обваливаю в мучной смеси и окунаю в яйца.

На сковороде разогреваю масло и обжариваю заготовки по 2 минуты с каждой стороны до красивой золотистой корочки.

После этого перекладываю конвертики в форму для запекания, накрываю фольгой и отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 15 минут.

Если духовку включать не хочется, блюдо можно довести до готовности прямо на сковороде на небольшом огне.

Примерное время приготовления: 35 минут

Личный опыт

Для более яркого вкуса я иногда добавляю в фарш немного копчёной паприки. Она придаёт блюду лёгкий аромат.

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