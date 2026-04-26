Маска, соль и закрытые окна: как пережить досрочную атаку «агрессивной» березы в Петербурге

Обычно пик цветения березы приходится на первую-вторую декады мая, но на фоне теплой весны сроки могут сдвинуться на третью декаду апреля.

Весна в Петербурге в этом году решила прийти пораньше, но радостно от этого не всем. Врачи предупреждают: город ждет мощная волна аллергии.

Из-за аномального тепла береза — наш главный «враг» среди деревьев — готовится зацвести раньше срока.

Почему это происходит?

Обычно береза начинает пылить в середине мая. Но в этот раз сроки сдвинулись: ждите первых симптомов уже в двадцатых числах апреля.

К ней присоединятся ольха и орешник, которые тоже не щадят аллергиков. Пыльца березы очень мелкая и летучая, она легко проникает в дома и легкие, вызывая сильный насморк, кашель и зуд.

Не просто насморк: в чем главная опасность

Аллергия — это не только чихание. Она сильно изматывает иммунитет. Когда организм круглосуточно борется с пыльцой, он становится легкой мишенью для вирусов.

Медики опасаются, что на фоне цветения люди начнут массово подхватывать вторичные инфекции. В итоге обычная сезонная реакция может перерасти в затяжной гайморит или бронхит.

Коварная еда: про что многие забывают

Мало кто знает про «перекрестную аллергию». Если ваш организм плохо реагирует на березу, он может внезапно «ополчиться» на другие аллергены, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на информацию медицинского центра «Капитал-полис».

В период цветения будьте осторожны с яблоками, морковью, персиками и фундуком. Их белки похожи на белки пыльцы, и ваш организм может их перепутать, вызвав отек или зуд во рту.

Чтобы пережить этот период с минимальными потерями, не обязательно запираться дома. Вот что реально помогает:

Маска — ваш друг. Обычная медицинская маска в парке — это не странно, а эффективно. Она задерживает крупные частицы пыльцы.

Гигиена после улицы. Пришли домой — сразу умойтесь и промойте нос солевым раствором. Лучше всего — полностью принять душ и помыть голову, так как пыльца оседает на волосах.

Закрытые окна. Проветривайте квартиру только после дождя или ночью. В сухую ветреную погоду окна лучше держать закрытыми.

Чистка одежды. Не бросайте уличные вещи в спальне. На них остается «яд» для аллергика.

Если обычные капли из аптеки не помогают, а дышать становится тяжело — не затягивайте. Лучше сразу обратиться к ЛОРу или аллергологу.