От мытья чаш до майских фейерверков: как Петергоф просыпается после зимы

16 мая в Петергофе пройдет Весенний праздник фонтанов, посвященный Году единства народов России.

Подготовка к сезону началась в дворцово-парковом ансамбле еще в начале апреля. Специалисты проделали огромную работу: отмыли чаши от зимней грязи, проверили трубы и настроили напор воды.

После всех тестов фонтаны официально запустили. Теперь они будут радовать туристов ежедневно до самого октября.

Главное событие мая

Если хотите настоящего шоу, планируйте поездку на 16 мая. В этот день пройдет традиционный Весенний праздник фонтанов. В этом году его посвятят единству народов России.

Что там будет? На Большом каскаде разыграют целое представление. Обещают много музыки, театральные постановки и, конечно, яркий фейерверк. Это одно из самых красивых событий года в Петербурге.

Петергоф — это не просто парк, а шедевр техники XVIII века. Всего здесь работает 39 фонтанов и 4 каскада.

Самое интересное: эта система уникальна. Здесь нет никаких электрических насосов. Вода течет сама по себе из-за разницы уровней ландшафта. Это чистая гидротехника, придуманная еще при Петре I, которая работает до сих пор.

Погода вносит правки

Петрербургская погода бывает суровой. 23 апреля все парки Петергофа пришлось закрыть. Из-за сильного ветра и непогоды туристов не пускали в Нижний парк, Александрию и Ораниенбаум.

Даже Большой Меншиковский дворец временно закрыл свои двери.

Это нормальная практика для безопасности: старые деревья в парках могут не выдержать порывов ветра.

