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Петербуржцы смогут оформлять субсидированные авиабилеты онлайн: кому доступна льгота

17 декабря 2024 13:16
Петербуржцы смогут оформлять субсидированные авиабилеты онлайн: кому доступна льгота
Петербуржцы смогут оформлять субсидированные авиабилеты онлайн: кому доступна льгота
Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press / Global Look Press

Приходить в кассу больше не нужно.

С 1 января по 1 июля 2025 года в России начнется эксперимент по онлайн-продаже билетов для конкретных категорий граждан, участвующих в программе субсидированных авиаперевозок. Постановление, подписанное председателем Правительства Михаилом Мишустиным, в первую очередь направлено на упрощение доступа к авиаперевозкам для льготных категорий граждан.

Право на покупку авиабилетов на льготных условиях онлайн предоставят:

  • молодые люди в возрасте до 23 лет;
  • пенсионеры;
  • инвалиды;
  • многодетные семьи
  • жители Дальневосточного федерального округа и Калининградской области.

С помощью эксперимента планируется тестирование новых технологий и механизмов электронного подтверждения прав на получение билетов по специальным тарифам. Сейчас сделать это можно только лично, поэтому для покупки все льготные категории граждан вынуждены обращаться в авиакассы. Важной частью инициативы станет интеграция «Портала субсидируемых перевозок» с различными цифровыми платформами, что позволит создавать специальный сервис для проверки прав пассажиров в реальном времени.

Система онлайн-бронирования сделает процесс покупки билетов для людей с ограниченными возможностями здоровья доступнее. И проще, а также существенно сократит время на проверку отчетности авиаперевозчиков.

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Автор:
Юлия Степанова
Общество Авиация
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