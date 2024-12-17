Петербуржцы смогут оформлять субсидированные авиабилеты онлайн: кому доступна льгота

Приходить в кассу больше не нужно.

С 1 января по 1 июля 2025 года в России начнется эксперимент по онлайн-продаже билетов для конкретных категорий граждан, участвующих в программе субсидированных авиаперевозок. Постановление, подписанное председателем Правительства Михаилом Мишустиным, в первую очередь направлено на упрощение доступа к авиаперевозкам для льготных категорий граждан.

Право на покупку авиабилетов на льготных условиях онлайн предоставят:

молодые люди в возрасте до 23 лет;

пенсионеры;

инвалиды;

многодетные семьи

жители Дальневосточного федерального округа и Калининградской области.

С помощью эксперимента планируется тестирование новых технологий и механизмов электронного подтверждения прав на получение билетов по специальным тарифам. Сейчас сделать это можно только лично, поэтому для покупки все льготные категории граждан вынуждены обращаться в авиакассы. Важной частью инициативы станет интеграция «Портала субсидируемых перевозок» с различными цифровыми платформами, что позволит создавать специальный сервис для проверки прав пассажиров в реальном времени.

Система онлайн-бронирования сделает процесс покупки билетов для людей с ограниченными возможностями здоровья доступнее. И проще, а также существенно сократит время на проверку отчетности авиаперевозчиков.