Сугробы «закрыли небо» на линии Петербург—Казань: вылеты встали

Сильный снегопад в Татарстане осложнил работу воздушного транспорта и стал причиной переноса вылетов между Петербургом и Казанью. Так, рейс, прибывающий из столицы Татарстана под номером FV 6596, должен был приземлиться в Северной столице в 10:05, однако его прибытие теперь ожидается к 15:00. Ещё один рейс из Петербурга, FV 6594, выполняющий обратный маршрут, перенесён с 14:00 на 20:20.

Авиакомпания Nordwind уведомила о возможных задержках нескольких своих рейсов. В их числе направления между Санкт-Петербургом и Казанью, Москвой и Казанью, а также полёты в Бишкек, Сочи, Минеральные Воды, Красноярск, Екатеринбург и Шарм-эль-Шейх. Пассажирам, запланировавшим вылеты в эти города, советуют уточнять актуальное расписание на интернет-ресурсах и информационных экранах аэропортов.

Список затронутых рейсов Nordwind включает:

N4-243 Санкт-Петербург — Казань

N4-244 Казань — Санкт-Петербург

N4-1488 Бишкек — Казань

N4-412 Казань — Сочи

N4-3355 Казань — Шарм-эль-Шейх

N4-061 Москва — Казань

N4-060 Казань — Москва

N4-059 Москва — Казань

N4-247 Санкт-Петербург — Казань

N4-246 Казань — Санкт-Петербург

N4-701 Казань — Минеральные Воды

N4-702 Минеральные Воды — Казань

N4-411 Сочи — Казань

N4-739 Казань — Красноярск

N4-3358 Шарм-эль-Шейх — Екатеринбург

