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Через всю Россию без пересадок: какие возможности откроют новые рейсы для петербуржцев

Опубликовано: 24 июля 2025 08:30
новые рейсы
Через всю Россию без пересадок: какие возможности откроют новые рейсы для петербуржцев
globallookpress/Maksim Konstantinov

Росавиация обещает «связать» регионы.

Росавиация работает над возобновлением прямых рейсов из Читы в Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Сочи.

Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Забайкальского края Александра Осипова, министра транспорта РФ Андрея Никитина и руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.

«У края есть интерес к возобновлению прямых рейсов… Связность края с другими регионами должна расти», — говорится в сообщении Росавиации.

В Забайкалье готовятся к запуску новых посадочных площадок

Как пишет ТАСС, в Забайкалье активно развивают воздушную инфраструктуру.

Сейчас в регионе 10 посадочных площадок, и одна из них — в поселке Агинское — готовится к запуску.

«Для многих жителей региона воздушный транспорт — безальтернативный способ быстро и комфортно добраться до краевого центра», — отметили в Росавиации.

В селе Чара реконструируют аэропорт

На встрече также обсудили реконструкцию аэропорта в селе Чара.

Завершение работ неоднократно переносилось, но ввод объекта в эксплуатацию повысит комфорт пассажиров и безопасность полетов.

Из Петербурга — сразу в Читу: мечта становится реальностью?

Возобновление прямого авиасообщения между Петербургом и Читой станет важным событием для жителей обоих регионов.

Это упростит деловые и личные поездки, а также будет способствовать развитию туризма.

Забайкалье становится ближе: что это значит для развития региона?

Улучшение транспортной доступности Забайкальского края открывает новые перспективы для развития экономики, туризма и социальной сферы.

Реконструкция аэропортов и строительство новых посадочных площадок — важный шаг на пути к повышению транспортной доступности Забайкальского края.

Автор:
Ксения Пронина
Город
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