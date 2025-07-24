Через всю Россию без пересадок: какие возможности откроют новые рейсы для петербуржцев

Росавиация работает над возобновлением прямых рейсов из Читы в Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Сочи.
Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Забайкальского края Александра Осипова, министра транспорта РФ Андрея Никитина и руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.
«У края есть интерес к возобновлению прямых рейсов… Связность края с другими регионами должна расти», — говорится в сообщении Росавиации.
В Забайкалье готовятся к запуску новых посадочных площадок
Как пишет ТАСС, в Забайкалье активно развивают воздушную инфраструктуру.
Сейчас в регионе 10 посадочных площадок, и одна из них — в поселке Агинское — готовится к запуску.
«Для многих жителей региона воздушный транспорт — безальтернативный способ быстро и комфортно добраться до краевого центра», — отметили в Росавиации.
В селе Чара реконструируют аэропорт
На встрече также обсудили реконструкцию аэропорта в селе Чара.
Завершение работ неоднократно переносилось, но ввод объекта в эксплуатацию повысит комфорт пассажиров и безопасность полетов.
Из Петербурга — сразу в Читу: мечта становится реальностью?
Возобновление прямого авиасообщения между Петербургом и Читой станет важным событием для жителей обоих регионов.
Это упростит деловые и личные поездки, а также будет способствовать развитию туризма.
Забайкалье становится ближе: что это значит для развития региона?
Улучшение транспортной доступности Забайкальского края открывает новые перспективы для развития экономики, туризма и социальной сферы.
Реконструкция аэропортов и строительство новых посадочных площадок — важный шаг на пути к повышению транспортной доступности Забайкальского края.