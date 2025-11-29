Изъян у Airbus A320 нашёлся, а у нас — нет: российские самолёты вне риска

Около шести тысяч самолетов модели A320 временно прекратили рейсы, чтобы провести обновление программного обеспечения бортовых компьютеров. Специалисты Росавиации проанализировали выпущенную по этому поводу директиву и сообщили, что воздушные суда, эксплуатируемые в России, под действие этого документа не подпадают.
В ведомстве подчеркнули:
«Безопасность полетов — ключевой приоритет для всех без исключения участников авиатранспортной системы России», — отметили представители Росавиации.
Причина обновления — инцидент, произошедший месяц назад, когда один из самолетов из-за программной ошибки резко изменил высоту. Эксперты предприятия пришли к выводу, что из-за воздействия солнечной активности могли быть затронуты критически важные сведения, хранящиеся в системе.