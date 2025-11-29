Городовой / Город / Изъян у Airbus A320 нашёлся, а у нас — нет: российские самолёты вне риска
Изъян у Airbus A320 нашёлся, а у нас — нет: российские самолёты вне риска

Опубликовано: 29 ноября 2025 20:36
Городовой ру

В Федеральном агентстве воздушного транспорта подчеркнули, что обеспечение безопасности полётов остаётся главным приоритетом российской авиационной отрасли.

Около шести тысяч самолетов модели A320 временно прекратили рейсы, чтобы провести обновление программного обеспечения бортовых компьютеров. Специалисты Росавиации проанализировали выпущенную по этому поводу директиву и сообщили, что воздушные суда, эксплуатируемые в России, под действие этого документа не подпадают.

В ведомстве подчеркнули:

«Безопасность полетов — ключевой приоритет для всех без исключения участников авиатранспортной системы России», — отметили представители Росавиации.

Причина обновления — инцидент, произошедший месяц назад, когда один из самолетов из-за программной ошибки резко изменил высоту. Эксперты предприятия пришли к выводу, что из-за воздействия солнечной активности могли быть затронуты критически важные сведения, хранящиеся в системе.

Автор:
Юлия Аликова
Город
