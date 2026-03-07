Учат команды мгновенно и понимают речь: 5 самых умных пород собак — интеллект как у ребенка

Заявления о том, что собаки почти так же умны, как люди, только не говорят, не просто слова любящих хозяев. А вполне доказанный научный факт. Ученые выяснили, что интеллект песиков сопоставим с умственными способностями двухлетних детей.
В 2002 году биологи Брайан Хейр и Майкл Томаселло в ходе экспериментов доказали: в умении считывать значение человеческих жестов собаки превзошли приматов. Тысячелетия рука об руку с человеком научили псов читать людей, как открытую книгу. А в 2016 году венгерские исследователи с помощью аппарата МРТ смогли увидеть мозг собак. Оказалось, что псы обрабатывают человеческую речь и по смыслу, и по интонации.
Есть среди собак и настоящие гении. То есть те, чьи умственные способности превосходят прочих. Например, Пес Рико выучил две сотни слов, а Чейсер отлично отличала предметы, понимала и выполняла сложные команды. Оба "вундеркинда" были породы бордер-колли.
Топ-5 самых умных пород собак
Ученые составили рейтинг, какие породы собак самые умные. Они оценивали скорость, с которой песики обучались, и их умение принимать самостоятельные решения. Список возглавили породы, которые изначально выводились как служебные. Рейтинг возглавили все те же бордер-колли.
1. Бордер-колли — пастушья порода, выведена для самостоятельной работы с отарами. Достаточно повторить этим собакам команду 3–5 раз, чтобы они ее освоили и начали выполнять.
2. Пудель — охотничья порода с феноменальной памятью и способностью запоминать сложные цепочки действий, отлично считывает эмоции.
3. Немецкая овчарка — универсальный работник, сочетающий сообразительность и дисциплину, запоминает до 250 слов.
4. Золотистый ретривер — обладает редкой эмпатией, способен распознавать стресс, идеален для работы поводырём.
5. Доберман — создан как охранник, усваивает команды за 3–5 повторений, требует чёткой иерархии, отлично различает угрозу.
Но, как и в случае с людьми, возможности — не равно гарантия. С собаками нужно играть, заниматься, разучивать команды, чтобы они реализовали свой потенциал.
Ранее Городовой рассказал, как завоевать доверие кошек.