Не картошка, а урожайный монстр: Созреет за 50 дней, даст 2 урожая за сезон

Советы для дачника по выбору сортов картофеля.

Если вы выбираете сорта картошки для своего дачного участка, то стоит воспользоваться советами профессионалов, они точно знают, какой картофель сажать, чтобы получить крупный урожай.

О выборе сортов картофеля для вашего дачного участка рассказывают на канале "Просто жить" в Дзен.

Один из удачных сортов - "Коломбо". Если хотите получить ранний урожай, то стоит посадить в землю эту картошку.

Сроки созревания

Картофель является ранним, получить урожай можно будет уже через 50 дней. Таким образом, за сезон вы успеете собрать 2 урожая, особенно если не будете затягивать с высадкой картошки.

Также этот сорт картошки подойдёт тем, кто не успел высадить картошку вовремя. Она в любом случае успеет созреть до осени, хотя бы один урожай, но собрать сможете точно.

Плюсы сорта

Клубни сорта гладкие, выровненные, их удобно использовать для чистки.

Картошка идеальна для жарки на сковороде. Кусочки получаются плотными, не рассыпаются, при это идеально прожариваются внутри.

При термической обработке картофель не меняет цвета. Из него получается красивое картофельное пюре кремово-желтоватого оттенка, такое не стыдно поставить на стол перед гостями.

Минус сорта

Картофель не отличается длительным хранением. Дачники советуют использовать его в первую очередь, а для хранения на зиму выбрать для посадки более лёжкий сорт.

Советы по выбору сортов картошки

Выбирая картофель, смотрите не только на сроки созревания, но и на урожайность. По-настоящему урожайные сорта образуют на кусте не менее 10 клубней.

Стоит обратить внимание на шкурку. Если она достаточно плотная, то картошка будет лучше храниться. Сорта с тонкой шкуркой чаще всего высаживают "на еду".

Ранее издание рассказывало, чем подкормить жимолость после схода снега для получения богатого урожая.