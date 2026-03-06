Как сойдет снег – сразу: 2 ложки в воду – и жимолость завалит урожаем: ягоды вырастут размером с палец и слаще меда

Жимолость есть на участке у многих садоводов. Ведь ягоды этого кустарника созревают раньше всех, а при правильном уходе и подкормках они вырастают сочными, сладкими, размером с палец и по вкусу напоминают голубику или чернику. Как добиться такого результата и увеличить урожайность жимолости, рассказала опытный садовод, автор Дзен-канала "Зеленый дворик" (18+).
Главная ошибка
По словам эксперта, одной из распространенных ошибок при посадке жимолости считается неправильный выбор места. Кустарник не следует сажать на открытых участках, под палящими лучами солнца. Иначе ягоды будут горчить. Но и в тени сажать жимолость не стоит: ягоды вырастут кислыми. Оптимальным вариантом станет участок возле раскидистых деревьев, в рассеянной тени.
Полив
Жимолость очень любит влагу. Поэтому кустарник важно регулярно поливать, иначе ягоды будут кислыми.
Подкормка после схода снега
Кроме того, для богатого урожая крупных и сладких ягод жимолость важно обеспечить питательными подкормками. В марте, сразу после схода снега необходимо развести 2 столовые ложки мочевины в 10 литрах воды. Все размешать и полить жимолость под корень из расчета 5 литров на куст. Мочевина поможет жимолости проснуться весной. Мартовская подкормка очень важна, так как за зиму грунт беднеет: питательные вещества вымываются во время таяния снега или уходят слишком глубоко.
Подкормка перед цветением
Перед началом цветения следует растворить 2 столовые ложки нитрофоски в 10 литрах воды и полить кустарник под корень.
Жимолость обязательно нужно замульчировать, потому что корневая система у кустарника поверхностная. Торопиться срывать ягоды не следует, иначе они будут кислыми. Нужно подождать, пока они поспеют. На верхних ветках ягоды созревают быстрее, чем на нижних.
Ранее мы сообщали, чем побаловать смородину в начале весны.