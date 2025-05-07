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«Нас не выпускают»: Николай Басков застрял в петербургском аэропорту на шесть часов

Опубликовано: 7 мая 2025 12:13
Николай Басков
«Нас не выпускают»: Николай Басков застрял в петербургском аэропорту на шесть часов
globallookpress/ Belkin Alexey/ NEWS.ru; Petrov Sergey/ news.ru

Пулково на время стал запасным хабом.

Известный певец Николай Басков оказался в необычной ситуации — он провел шесть часов в самолете в аэропорту Пулково, не имея возможности покинуть борт.

Причиной стало массовое перенаправление рейсов из других регионов России в связи с временным закрытием воздушного пространства после ночной атаки беспилотников на города России.

Пулково — временный хаб

Временное закрытие воздушного пространства над рядом городов России привело к тому, что Пулково стал временным резервным аэропортом. В него было перенаправлено большое количество рейсов, которые не смогли приземлиться в Москве. Как пишет «Комсомольская правда», это вызвало колоссальную нагрузку на инфраструктуру аэропорта, приведшую к значительным задержкам и проблемам для пассажиров.

Басков о ситуации

Николай Басков рассказал о своем опыте в социальных сетях.

«Нас пока не выпускают, потому что огромная очередь, разгружают самолет. Никто никуда не летит, никто никуда не вылетает», — написал он.

Это подтверждает сложную ситуацию, сложившуюся в Пулково. Не только Басков, но и многие другие пассажиры провели несколько часов в салонах самолетов, ожидая разгрузки и возможности покинуть борт.

Проблемы пассажиров

В комментариях к постам Росавиации пассажиры рассказали о своих проблемах: долгие часы в салонах самолетов, нехватка еды и воды, отсутствие возможности выйти из самолета — все это вызвало серьезное недовольство.

Ситуация осложнилась отсутствием ясной информации о том, когда самолеты будут разгружены и пассажиры смогут покинуть аэропорт. Многие выразили возмущение отсутствием организации и недостатком помощи от сотрудников аэропорта.

Ответственность аэропорта и авиакомпаний

Руководство аэропорта Пулково пообещало обслуживать всех пассажиров в соответствии с федеральными авиационными нормами. Однако, это не решает проблему недостаточной подготовленности к подобным экстремальным ситуациям.

Атака беспилотников и ее последствия

Основной причиной массового перенаправления рейсов стала ночная атака беспилотников, отраженная силами ПВО. Из-за временного ограничения воздушного пространства в отдельных регионах России, аэропорты Домодедово, Жуковский, Нижний Новгород и Пулково рекомендуют пассажирам отслеживать актуальное расписание рейсов, поскольку возможны отмены и задержки.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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