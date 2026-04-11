Вовсе не для красоты: зачем стюардессы обязательно носят шейные платки

Красота здесь лишь прикрытие

Многие путешественники, которым доводилось летать на самолете, замечали, что у всех стюардесс на шее завязан платок. Выглядит он довольно стильно и добавляет образу завершенности. Но на самом деле платок нужен совсем не для красоты. Какие функции аксессуар выполняет на самом деле, рассказала сотрудница одной из авиакомпаний.

Защита при задымлении

Оказывается, шейные платки стали частью гардероба стюардесс еще в 60-е годы прошлого столетия. Аксессуар был введен с практической целью: защита органов дыхания в случае задымления в салоне самолета.

Средство первой помощи

Кроме того, при помощи шейного платка бортпроводник может оказать первую помощь пассажирам в случае травм: сделать тугую повязку или использовать аксессуар в качестве жгута.

Важный сигнал во время полета

Еще одна малоизвестная функция шейного платка – коммуникация между членами экипажа. При помощи способа завязывания аксессуара стюардессы могут передавать важную информацию своим коллегам. Так, определенный узел может свидетельствовать о готовности к посадке или сигнализировать о необходимости помощи.

Защита от холода

Температура воздуха на борту самолета может варьироваться от +15 до +28 градусов. Платок защищает шею и горло, помогая бортпроводникам сохранять тепло при длительных авиарейсах.

Часть корпоративного стиля

Также шейный платок – это элемент корпоративного стиля компании. Он помогает пассажирам моментально ассоциировать экипаж с брендом.

Таким образом, на борту самолета нет и не может быть ничего случайного и лишнего. Каждая деталь в образе стюардессы выполняет важную функцию, даже если на первый взгляд кажется простым аксессуаром.

