Как 475 миллионов ускользнули из рук: провал авиакомпании «Россия» в суде

Решением Арбитражного суда Москвы иск акционерного общества «Авиакомпания „Россия“» к обществу с ограниченной ответственностью «РАпарт Сервисез» удовлетворен не был. Сумма требований составила 474,2 миллиона рублей. Пока что в государственной электронной базе указана лишь итоговая часть постановления.
Обращение в суд от перевозчика из Санкт-Петербурга поступило весной 2025 года. Пока в материалах дела отсутствует информация о причинах возникновения долга. Издание «Деловой Петербург» высказывает предположение, что спор может быть связан с эксплуатацией самолетов модели Superjet 100.
В официальном перечне флота «России» указано, что авиакомпания эксплуатирует 78 таких воздушных судов. Собственником завода, выпускающего этот тип самолетов, является публичное акционерное общество «Яковлев». Дочерняя структура «РАпарт Сервисез» специализируется на оптовых поставках техники и оборудования, а также осуществляет обслуживание самолетов Superjet 100.
