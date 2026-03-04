Городовой / Полезное / 2 шт. в воду – и замиокулькас проломил горшок: клубень вырос размером с арбуз, мощные побеги лезут без остановки
2 шт. в воду – и замиокулькас проломил горшок: клубень вырос размером с арбуз, мощные побеги лезут без остановки

Опубликовано: 4 марта 2026 05:17
 Проверено редакцией
2 шт. в воду – и замиокулькас проломил горшок: клубень вырос размером с арбуз, мощные побеги лезут без остановки
2 шт. в воду – и замиокулькас проломил горшок: клубень вырос размером с арбуз, мощные побеги лезут без остановки
Городовой ру
Как добиться от замиокулькаса новых веток и глянцевых листьев 

Замиокулькас есть у многих цветоводов. Ведь это декоративное растение, которое способно украсить любой интерьер. Но при условии, если оно не ленится и активно выдает мощные побеги с сочными глянцевыми листьями, а не напоминает сухую палку. Если же замиокулькас замер в росте, то его важно обеспечить питательными подкормками. Какими именно, в своем Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) объяснила агроном Елена Николаева.

Первая подкормка

По словам эксперта, чтобы приготовить удобрение, понадобится:

  • молочная сыворотка – 5 столовых ложек;
  • спирулина – 1 грамм или 2 таблетки;
  • хлорелла – 1 таблетка;
  • вода – 1 литр.

Все размешать и полить замиокулькас под корень. Молочная сыворотка содержит кальций и калий, которые укрепляют ткани замиокулькаса и стимулируют его рост. Спирулина богата аминокислотами, которые помогают замиокулькасу усваивать питательные вещества из грунта. Хлорелла улучшает процесс фотосинтеза и способствует наращиванию зеленой массы.

Как приготовить молочную сыворотку

Сперва нужно налить в кастрюлю кефир, можно уже "задумавшийся", поставить на плиту и довести до кипения, постоянно помешивая. Затем снять с огня и процедить. В сите или в марле останется творог, а в емкость выльется сыворотка, которую применяют в подкормках. Хранить ее можно в холодильнике 2-3 дня.

Вторая подкормка

Через 10 дней нужно мелко нарезать зубчик чеснока вместе с шелухой и залить все 1 стаканом теплой воды. Сюда же добавить 1/3 банана вместе с кожурой. Настоять 3 часа.

Затем настой следует тщательно процедить, добавить 5 столовых ложек молочной сыворотки, довести объем удобрения до 1 литра и полить замиокулькас. Чесночно-банановый настой с сывороткой активирует рост замиокулькаса и поспособствует наращиванию мощного клубня.

Третья подкормка

Если у замиокулькаса маленький клубень, то рассчитывать на большое количество новых веток не придется. Чтобы увеличить и укрепить клубенек, следует растворить 2 грамма монокалий фосфата в 1 литре воды. Размешать и полить замиокулькас под корень.

Елена Николаева подчеркнула, что замиокулькасу нужен рыхлый, воздухо- влагопроницаемый грунт, на 70% состоящий из раскисленного верхового торфа, а также из перлита, диатомита и вермикулита.

Ранее мы сообщали, чем еще можно подкормить замиокулькас.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
