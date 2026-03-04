Городовой / Полезное / До набухания почек на сливе – обязательно: простая обработка решит проблему монилиоза – рекомендации агронома Давыдовой
До набухания почек на сливе – обязательно: простая обработка решит проблему монилиоза – рекомендации агронома Давыдовой

Опубликовано: 4 марта 2026 05:39
 Проверено редакцией
Городовой ру
Весенняя обработка сливовых деревьев

Своевременная обработка плодовых культур от вредителей является ключевым фактором для обеспечения высокого урожая сливы. Очень важно проводить данные мероприятия ранней весной, до начала набухания и распускания почек.

Для первичной обработки рекомендуется использовать концентрированный раствор мочевины. Данный подход позволяет эффективно уничтожать споры бактерий, являющихся возбудителями основных заболеваний косточковых культур, таких как коккомикоз и монилиоз. Обе грибковые инфекции характеризуются высокой степенью контагиозности, что означает быстрое распространение заболевания на соседние деревья при поражении одного экземпляра.

Сливы особенно подвержены поражению монилиозом. Весенняя обработка мочевиной показывает высокую эффективность в предотвращении данной проблемы, говорит агроном Ксения Давыдова.

Для приготовления рабочего раствора необходимо растворить 600-700 граммов мочевины в небольшом объеме воды. После полного растворения гранул объем жидкости доводится до 10 литров.

Опрыскивание следует проводить тщательно, обрабатывая каждую ветвь дерева. Особое внимание необходимо уделить стволу и прикорневой зоне.

Помимо защитной функции, данная обработка мочевиной одновременно служит эффективной весенней подкормкой. Азот, содержащийся в удобрении, является жизненно важным элементом для полноценного роста листвы деревьев в весенний период.

Удобрение эффективно усвоится влажной почвой и достигнет корневой системы деревьев. Это обеспечит защиту ваших косточковых культур от болезней и вредителей.

Ранее мы рассказали, что делать при появлении пятен на груше.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
