До набухания почек на сливе – обязательно: простая обработка решит проблему монилиоза – рекомендации агронома Давыдовой

Своевременная обработка плодовых культур от вредителей является ключевым фактором для обеспечения высокого урожая сливы. Очень важно проводить данные мероприятия ранней весной, до начала набухания и распускания почек.
Для первичной обработки рекомендуется использовать концентрированный раствор мочевины. Данный подход позволяет эффективно уничтожать споры бактерий, являющихся возбудителями основных заболеваний косточковых культур, таких как коккомикоз и монилиоз. Обе грибковые инфекции характеризуются высокой степенью контагиозности, что означает быстрое распространение заболевания на соседние деревья при поражении одного экземпляра.
Сливы особенно подвержены поражению монилиозом. Весенняя обработка мочевиной показывает высокую эффективность в предотвращении данной проблемы, говорит агроном Ксения Давыдова.
Для приготовления рабочего раствора необходимо растворить 600-700 граммов мочевины в небольшом объеме воды. После полного растворения гранул объем жидкости доводится до 10 литров.
Опрыскивание следует проводить тщательно, обрабатывая каждую ветвь дерева. Особое внимание необходимо уделить стволу и прикорневой зоне.
Помимо защитной функции, данная обработка мочевиной одновременно служит эффективной весенней подкормкой. Азот, содержащийся в удобрении, является жизненно важным элементом для полноценного роста листвы деревьев в весенний период.
Удобрение эффективно усвоится влажной почвой и достигнет корневой системы деревьев. Это обеспечит защиту ваших косточковых культур от болезней и вредителей.
