Главные "розовые" правила: простые советы - и роза будет пышнее свадебного платья

Опубликовано: 4 марта 2026 06:41
 Проверено редакцией
Основные правила по уходу за розами от пенсионерки из Смоленска

Роза - капризная королева сада, вырастить которую - непростая задача. Пышные, яркие, красочные цветы - большая редкость для дачника. Если и вы из года в год терпите поражение в выращивании роз, то, вероятно, не соблюдаете какие-то важные правила при уходе за этим привередливым кустом. Пенсионерка Ия Павловна из Смоленска поделилась своими советами по выращиванию роз.

Вот несколько основных "розовых" рекомендаций.

Сорт

Дачница советует покупать голландские сорта. Покупку лучше совершить весной, а высадку - во второй половине мая, когда почва хорошо прогреется.

Место

Идеальный участок для розы - солнечное место с хорошо обработанной землей с добавлением перепревшего навоза, золы или компоста.

Полив и подкормки

Поливать розы нужно строго под куст, чтобы земля пропиталась водой на полметра. В засуху достаточно поливать раз в 1-1,5 недели. Желательно совмещать поливы с органическими подкормками, например, куриным пометом или настоем коровяка. Также не забывайте и о внекорневых подкормках, поскольку розы не усваивают питание из почвы в дождливые и холодные дни. В августе переходите на калийно-фосфорные удобрения и откажитесь от азота.

А еще не забывайте удалять отцветшие цветы вместе с листьями, чтобы не завязались новые плоды с семенами. Обрезку проводите дважды в год - в октябре и весной. Если ваша роза привита на шиповнике, то удаляйте дикую поросль у самой корневой системы, поскольку над землей это делать бесполезно - она снова вырастет в ближайшее время.

Автор:
Анна Леонова
Полезное
