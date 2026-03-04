Кто был зодчим Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге?

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге — величественный памятник архитектуры, ставший делом жизни французского архитектора Огюста Монферрана. Этот проект не только определил его профессиональную репутацию, но и стал символом имперского величия России.
Путь к проекту
Монферран прибыл в Россию в 1816 году после того, как впечатлил императора Александра I своим «портфолио». Среди его работ был эскиз «Колонны в честь всеобщего мира» — прообраз будущей Александровской колонны. Несмотря на отсутствие завершённых проектов и практического опыта строительства, Монферран получил шанс создать главный собор Петербурга.
Исаакиевский собор стал четвёртым храмом, возведённым на этом месте. Предыдущие постройки не выдерживали испытаний временем: первая деревянная церковь была перестроена из амбара, вторая каменная — разрушена из-за осадок грунта, третья, начатая Антонио Ринальди, осталась недостроенной, а доведённая до конца Винченцо Бренной, имела искажённые пропорции.
Монферран предложил проект, который сочетал художественный замысел с инженерной логикой. Строительство длилось 40 лет — с 1818 по 1858 год.
Инновации и организаторский талант
Монферран ввёл в строительную практику множество новшеств:
- использовал металл в конструкциях, что было необычно для того времени;
- разработал систему «авторского надзора», лично контролируя выполнение работ;
- сформировал отношения генерального подрядчика с субподрядчиками, создал планы и графики работ, инструкции для всех участников строительства.
Он уделял большое внимание контакту с рабочими, отмечая их «высокие моральные качества, редко встречающиеся у других людей». Монферран даже проектировал для них мастерские и старался обустроить быт.
Личная трагедия и легенда
Существует городская легенда, что провидец предсказал Монферрану смерть сразу после завершения собора. И действительно, спустя месяц после освящения храма 11 июня 1858 года архитектор скончался от карбункула — быстро увеличивающегося гнойника под кожей.
На западном фасаде Исаакиевского собора можно увидеть барельеф с портретом Монферрана — он держит в руках модель собора, ставшего его главным творением.