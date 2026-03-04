Городовой / Вопросы о Петербурге / Кто был зодчим Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Сколько фонтанов в Петергофе? Вопросы о Петербурге
Где резной палисад? Как песня породила фривольные байки и изменила облик Вологды (фото) Полезное
В марте для герани - обязательно: 1 стакан под корень - и к апрелю пеларгония затмит красотой все цветы Полезное
125 тысяч книг за зиму: Достоевский в топе, Шварц покоряет малышей Город
Чудо света или базарная площадь: стоит ли ехать на египетские пирамиды Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Кто был зодчим Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 4 марта 2026 07:20
 Проверено редакцией
собор, строительство
Кто был зодчим Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге?
Global Look Press/state_hermitage
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге стал самым масштабным проектом французского архитектора Огюста Монферрана.

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге — величественный памятник архитектуры, ставший делом жизни французского архитектора Огюста Монферрана. Этот проект не только определил его профессиональную репутацию, но и стал символом имперского величия России.

Путь к проекту

Монферран прибыл в Россию в 1816 году после того, как впечатлил императора Александра I своим «портфолио». Среди его работ был эскиз «Колонны в честь всеобщего мира» — прообраз будущей Александровской колонны. Несмотря на отсутствие завершённых проектов и практического опыта строительства, Монферран получил шанс создать главный собор Петербурга.

Исаакиевский собор стал четвёртым храмом, возведённым на этом месте. Предыдущие постройки не выдерживали испытаний временем: первая деревянная церковь была перестроена из амбара, вторая каменная — разрушена из-за осадок грунта, третья, начатая Антонио Ринальди, осталась недостроенной, а доведённая до конца Винченцо Бренной, имела искажённые пропорции.

Монферран предложил проект, который сочетал художественный замысел с инженерной логикой. Строительство длилось 40 лет — с 1818 по 1858 год.

Инновации и организаторский талант

Монферран ввёл в строительную практику множество новшеств:

  • использовал металл в конструкциях, что было необычно для того времени;
  • разработал систему «авторского надзора», лично контролируя выполнение работ;
  • сформировал отношения генерального подрядчика с субподрядчиками, создал планы и графики работ, инструкции для всех участников строительства.

Он уделял большое внимание контакту с рабочими, отмечая их «высокие моральные качества, редко встречающиеся у других людей». Монферран даже проектировал для них мастерские и старался обустроить быт.

Личная трагедия и легенда

Существует городская легенда, что провидец предсказал Монферрану смерть сразу после завершения собора. И действительно, спустя месяц после освящения храма 11 июня 1858 года архитектор скончался от карбункула — быстро увеличивающегося гнойника под кожей.

На западном фасаде Исаакиевского собора можно увидеть барельеф с портретом Монферрана — он держит в руках модель собора, ставшего его главным творением.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью