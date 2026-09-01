Народные приметы на 1 сентября: что запрещено в день святой мученицы Фёклы

1 сентября православные вспоминают мучеников Тимофея, Агапия и Фёклу Газских, пострадавших за веру в начале IV века. В народе этот день прозвали Фёклой Свекольницей — с него начиналась уборка свёклы, одного из главных осенних овощей. С этим днём было связано множество традиций, запретов и примет, которые помогали крестьянам предугадывать погоду и вести хозяйство, пишет "Аргументы и Факты".
О святых мучениках
Тимофей, уроженец Газы Кесарии Палестинской, с юных лет изучал Священное Писание и имел дар красноречия. За открытую проповедь христианской веры его схватили и после жестоких истязаний сожгли. В том же городе за веру пострадали Агапий и Фёкла.
Особо почитается святая Фёкла, жившая в I веке в Иконии. Она происходила из знатной семьи, получила блестящее образование и была обручена с богатым женихом. Услышав проповеди апостола Павла, она уверовала во Христа и дала обет целомудрия.
Мать и жених, разгневанные её решением, донесли на апостола, а Фёклу приговорили к сожжению. Но огонь не причинил ей вреда — по молитве праведницы разразилась буря, и пламя погасло. Она сопровождала Павла в Антиохию, претерпела множество искушений, но осталась верна Христу.
Последние годы жизни провела в Селевкии, исцеляя больных и утешая страждущих. Скончалась в возрасте 90 лет, когда скала расступилась и приняла её внутрь себя.
Традиции Фёклы Свекольницы
Начинали уборку свёклы. На Руси этот овощ ценили иакже за целебные свойства: ему приписывали смягчающее, мочегонное и слабительное действие. Хозяйки готовили из неё постные блюда, солили и квасили на зиму.
Также было принято подводить итоги летних трудов, наводить порядок в доме и строить планы на осень.
Что можно и что нельзя делать
Было принято проводить время с близкими, просить прощения у тех, кого задели словом или делом. Безделье строго осуждалось — верили, что оно может обернуться финансовыми трудностями. Крупные покупки откладывали, чтобы не потратить деньги зря.
Особенно следили за языком: злословие, сплетни и осуждение других считались тяжким грехом.
Запрещалось надевать новую одежду перед дальней дорогой, долго смотреть на огонь, торопиться и жаловаться на жизнь. Даже ужин в одиночестве был нежелателен — привлекает одиночество и тоску на весь год. День требовал внимания к словам, поступкам и отношению к окружающим.
Приметы
Природа давала щедрые подсказки на весь предстоящий сезон:
- Жаркий день сулил богатый урожай овса, а утренний туман предвещал снежную зиму.
- Особое внимание обращали на луну: если она была в первой четверти — ждали тепла, в последней — готовились к ненастью.
- Редкие облака на небе обещали ясную, но холодную погоду, а золотистый закат предвещал хорошую погоду на ближайшие дни.
- Если журавли начинали отлёт уже в начале сентября, это говорило о ранней зиме.
- Южный ветер также указывал на хороший урожай овса.
Все эти приметы были не случайны: считалось, что погода 31 августа определяет характер всей осени.
Вывод
День стал временем уборки свёклы, подведения итогов и подготовки к осени. Традиции и запреты напоминают о важности порядка в доме, добрых дел и внимания к близким, а приметы служат ориентиром для предсказания погоды на осень и зиму.
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