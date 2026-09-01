Народные приметы на 1 сентября: что запрещено в день святой мученицы Фёклы

День Фёклы Свекольницы: уборка свёклы, подведение итогов лета и народные приметы. Рассказываем о традициях, запретах и погодных предсказаниях этого дня.

1 сентября православные вспоминают мучеников Тимофея, Агапия и Фёклу Газских, пострадавших за веру в начале IV века. В народе этот день прозвали Фёклой Свекольницей — с него начиналась уборка свёклы, одного из главных осенних овощей. С этим днём было связано множество традиций, запретов и примет, которые помогали крестьянам предугадывать погоду и вести хозяйство, пишет "Аргументы и Факты".

О святых мучениках

Тимофей, уроженец Газы Кесарии Палестинской, с юных лет изучал Священное Писание и имел дар красноречия. За открытую проповедь христианской веры его схватили и после жестоких истязаний сожгли. В том же городе за веру пострадали Агапий и Фёкла.

Особо почитается святая Фёкла, жившая в I веке в Иконии. Она происходила из знатной семьи, получила блестящее образование и была обручена с богатым женихом. Услышав проповеди апостола Павла, она уверовала во Христа и дала обет целомудрия.

Мать и жених, разгневанные её решением, донесли на апостола, а Фёклу приговорили к сожжению. Но огонь не причинил ей вреда — по молитве праведницы разразилась буря, и пламя погасло. Она сопровождала Павла в Антиохию, претерпела множество искушений, но осталась верна Христу.

Последние годы жизни провела в Селевкии, исцеляя больных и утешая страждущих. Скончалась в возрасте 90 лет, когда скала расступилась и приняла её внутрь себя.

Традиции Фёклы Свекольницы

Начинали уборку свёклы. На Руси этот овощ ценили иакже за целебные свойства: ему приписывали смягчающее, мочегонное и слабительное действие. Хозяйки готовили из неё постные блюда, солили и квасили на зиму.

Также было принято подводить итоги летних трудов, наводить порядок в доме и строить планы на осень.

Что можно и что нельзя делать

Было принято проводить время с близкими, просить прощения у тех, кого задели словом или делом. Безделье строго осуждалось — верили, что оно может обернуться финансовыми трудностями. Крупные покупки откладывали, чтобы не потратить деньги зря.

Особенно следили за языком: злословие, сплетни и осуждение других считались тяжким грехом.

Запрещалось надевать новую одежду перед дальней дорогой, долго смотреть на огонь, торопиться и жаловаться на жизнь. Даже ужин в одиночестве был нежелателен — привлекает одиночество и тоску на весь год. День требовал внимания к словам, поступкам и отношению к окружающим.

Приметы

Природа давала щедрые подсказки на весь предстоящий сезон:

Жаркий день сулил богатый урожай овса, а утренний туман предвещал снежную зиму.

Особое внимание обращали на луну: если она была в первой четверти — ждали тепла, в последней — готовились к ненастью.

Редкие облака на небе обещали ясную, но холодную погоду, а золотистый закат предвещал хорошую погоду на ближайшие дни.

Если журавли начинали отлёт уже в начале сентября, это говорило о ранней зиме.

Южный ветер также указывал на хороший урожай овса.

Все эти приметы были не случайны: считалось, что погода 31 августа определяет характер всей осени.

Вывод

День стал временем уборки свёклы, подведения итогов и подготовки к осени. Традиции и запреты напоминают о важности порядка в доме, добрых дел и внимания к близким, а приметы служат ориентиром для предсказания погоды на осень и зиму.

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