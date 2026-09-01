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95 человек на место и 875 гениев в ИТМО: из чего сложился рекордный студенческий бум в Петербурге

Опубликовано: 1 сентября 2026 01:32
 Проверено редакцией
95 человек на место и 875 гениев в ИТМО: из чего сложился рекордный студенческий бум в Петербурге
95 человек на место и 875 гениев в ИТМО: из чего сложился рекордный студенческий бум в Петербурге
Global Look Press / Andrey Titov / Business Online
Петербург входит в число лидеров по подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей

Приёмная кампания 2026 года в Петербурге завершилась с небывалым ажиотажем. Конкурсы зашкаливали, а проходные баллы взлетели до небес. Город снова доказал: учиться сюда едут со всей страны.

Второе место в стране и океан заявлений

Петербург закрепил за собой статус второй студенческой столицы России. Город уступил по числу бюджетников только Москве. В этом году на бесплатное обучение в петербургские вузы поступили 35,7 тысячи человек.

В топе спроса — IT, робототехника, инженерные специальности и медицина. Чтобы поступить туда, нужно было иметь почти идеальные результаты ЕГЭ.

  • СПбГУ: Средний балл зачисленных на бюджет превысил 91. Без 90+ за каждый предмет пробиться туда было практически невозможно.
  • ЛЭТИ: На направлении «Мехатроника и робототехника» начался настоящий штурм. Конкурс составил 95 человек на место!
  • ИТМО: Сюда ушли лучшие умы страны. Вуз принял 875 победителей школьных олимпиад — это личный рекорд ИТМО и лучший результат в городе.
  • Политех: Стал лидером по объему. Сюда на бюджет зачислили 3400 человек — больше всех в Петербурге.
  • Педиатрический университет: В среднем конкурс составил более 10 человек на место.

Олимпиадники, льготники и реформа образования

Бюджетные места достались не только по результатам ЕГЭ. В Петербурге зачислили:

  • Более 2,3 тысячи олимпиадников.
  • Более 3,1 тысячи «целевиков».
  • Более 3,4 тысячи человек по отдельной квоте.

Кроме того, высшая школа продолжает меняться. Горный университет и «Корабелка» (СПбГМТУ) вошли в пилотный проект по переходу на новую модель образования.

Вся страна постепенно уходит от привычной системы «бакалавриат + магистратура». Вузы возвращаются к фундаментальной и более долгой подготовке специалистов под запросы реального производства.

Ранее «Городовой» рассказывал, в Петербурге школьные линейки пройдут без дождя.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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