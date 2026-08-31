Народные приметы на 31 августа: что надо делать для богатства на Фрола и Лавра

В этот день ухаживают за лошадьми, пекут хлеб из нового урожая и не начинают новых дел. Рассказываем о традициях, запретах и приметах последнего дня лета.

31 августа на Руси отмечали Лошадиный праздник — день святых Флора и Лавра. Урожай уже был собран, и всё внимание переключалось на лошадей. Их не запрягали в работу, кормили отборным овсом, водили к воде и чистили до блеска.

Считалось, что в этот день забота о коне — залог здоровья и удачи для всего хозяйства на долгую зиму, пишет "Аргументы и Факты".

О святых и народных традициях

Святые Флор и Лавр — братья-мученики II века, на Руси почитавшиеся как покровители лошадей. К 31 августа летние полевые работы завершались, и крестьяне переключались на заботу о скоте — главном кормильце семьи.

В этот день не работали в поле и не запрягали лошадей, посвящая время отдыху и уходу за животными. Из муки нового урожая пекли хлеб и угощали всех вокруг. Также православные чтили икону «Всецарица», молясь об исцелении.

Так день объединял заботу о скоте, благодарность за урожай и молитву о здоровье.

Что можно и что нельзя делать

В этот день заботились о домашних животных — угощали лакомствами и наводили порядок в конюшнях. Также старались мириться с родными и прощать обиды, чтобы сохранить мир в семье на весь год. Запрещалось ругаться с родственниками и соседями — верили, что ссора вернётся бумерангом.

Нельзя было запрягать лошадей, начинать новые дела и выбрасывать хлеб. День требовал покоя, мира и бережного отношения ко всему, что кормит и согревает.

Приметы

В этот день наблюдали за природой особенно внимательно: она сама подсказывала, чего ждать от осени и зимы:

Если лошадь начинала фыркать и беспокойно перебирала копытами — готовились к ненастью.

Жаркий день, когда солнце прячется за тучи, сулил скорый дождь.

Тёплая и ясная погода предвещала мягкую осень и спокойную зиму.

Утренний туман — к богатому грибному сезону.

Северный ветер — к ранней и холодной зиме.

А если на дубе было много желудей, это означало, что зима будет суровой и снежной.

Все эти приметы складывались в единую картину и помогали крестьянам подготовиться к предстоящим холодам.

Вывод

В этот день завершение летней страды и время заботы о домашних животных. Традиции и запреты этого дня напоминают о важности уважения к труду, милосердия и внимания к тем, кто помогает нам в работе. Приметы служат ориентиром для предсказания погоды на осень и зиму.

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