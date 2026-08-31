Листья вишни больше не сушу и не вялю: фасую по пакетам и в морозилку — зимой они дороже золота

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Вишневые листья больше не жгу и не сушу: собираю по мешкам и в морозилку - зимой спасает лучше меда

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Шоколад растопил, добавил масло — и вот оно. Этот десерт с орехами подойдет к чаю: полезно, вкусно, без всякой возни

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Всего одна кружка убивает авитаминоз: полезнейший чай из листьев всегда выручает лучше шипучки

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Иван-чай — недооцененное чудо природы: тонизирует лучше черного, а витамина C больше, чем в апельсинах

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Лавровый лист засыпаю солью — весь сентябрь радуюсь своей хитрости: полезный совет для всех домохозяек

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