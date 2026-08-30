Обкорнать до пеньков или убрать пару веток: правила обрезки гортензии - соцветия будут с футбольный мяч

Как выбрать тип обрезки куста

От осенней обрезки гортензии зависит, насколько пышно будет цвести куст в следующем сезоне. Автор канала «Идеальный огород» рассказывает о двух принципах: формирующей обрезки и обрезки на пень. Какой из них применить, определяется возрастом и здоровьем растения.

Когда начинать обрезку

К обрезке приступают после того, как куст сбросил листья и прошли первые лёгкие заморозки. В средней полосе это обычно конец октября — ноябрь. Более ранняя обрезка ослабляет растение перед зимовкой: оно ещё не завершило подготовку к покою, и свежие срезы становятся уязвимыми для морозов.

Формирующая обрезка для здорового куста

Этот способ подходит для взрослого сформированного растения, у которого уже есть крепкие стволы и правильная крона. За лето куст разросся, и его нужно слегка упорядочить. На каждом побеге текущего года оставляют по 2–3 пары почек от основания, остальное удаляют. Также вырезают все тонкие, слабые веточки внутри кроны — они не дадут крупных соцветий, но будут отнимать силы у сильных побегов.

Обрезка на пень для омоложения

Этот метод используют, если куст серьёзно пострадал: повреждён заморозками, дал слабый тонкий прирост, оголился снизу или потерял форму. В этом случае все побеги срезают на высоте 10–15 см от земли (именно это называется «пенёк», а не произвольная короткая ветка).

Такая мера пробуждает спящие почки у основания. Из одного пенька за сезон может вырасти 4–5 мощных новых побегов. Через один-два сезона из них формируется новая, более крепкая крона.



Не стоит опасаться обрезки: подмороженные или ослабленные побеги всё равно не дадут нормального цветения. Спящие почки у метельчатой гортензии просыпаются охотно и дают сильный прирост.

Вывод

Осенняя обрезка гортензии напрямую влияет на будущее цветение. Если куст здоров, достаточно формирующей обрезки на 2–3 почки. Если куст пострадал или потерял форму, применяйте обрезку на пень. Правильно проведённая обрезка гарантирует пышное цветение в следующем сезоне.

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