Осенью плодовым – крайне желательно: правила обрезки яблони, груши, сливы – фруктов будет море

Осенняя обрезка укрепляет иммунитет растений и закладывает основу для обильного урожая

С приходом осени сад постепенно погружается в сон: листья опадают, сокодвижение замедляется, и наступает идеальный момент, чтобы помочь деревьям подготовиться к долгой зиме. Осенняя обрезка укрепляет иммунитет растений, повышает их зимостойкость и закладывает основу для обильного урожая в будущем сезоне. Как правильно проводить обрезку, рассказал портал "Ботаничка".

Основные цели и задачи

Осенняя обрезка решает несколько задач:

Санитарная очистка. Удаление всех сухих, больных, сломанных и повреждённых вредителями ветвей предотвращает распространение болезней по всему саду.

Профилактика зимних повреждений. Крону прореживают, чтобы убрать слабые и длинные побеги, которые могут сломаться под тяжестью снега или порывами зимнего ветра.

Улучшение освещения и вентиляции. Удаление веток, растущих внутрь кроны, обеспечивает доступ света и воздуха ко всем частям дерева и снижает риск развития грибковых заболеваний.

Омоложение. У взрослых деревьев удаление старых, малопродуктивных ветвей стимулирует рост молодых побегов, продлевая жизнь и плодоношение растения.

Когда и как проводить обрезку

Начинать работы можно, когда дерево сбросит большую часть листвы и перейдет в состояние покоя. В средней полосе России это обычно октябрь-ноябрь. Главное — успеть до наступления устойчивых морозов. Оптимальная температура для работы — сухая погода от +2 до +8 C.

Соблюдайте несколько простых правил:

Срез «на кольцо»: удаляйте ветки по кольцевому наплыву у их основания, не оставляя пеньков, которые становятся источником гнили. Толстые ветки пилите в три приёма: сначала подпил снизу (на треть), затем сверху чуть дальше от ствола, и финальный срез по кольцу. После обрезки замажьте крупные срезы садовым варом или специальной пастой для защиты от мороза и инфекций.

Какие деревья обрезать, а какие — нет

Удалите все мёртвые, сухие, сломанные и больные ветки. А также вырежьте «волчки» (мощные вертикальные побеги, которые не плодоносят), и ветки, которые растут внутрь кроны, перекрещиваются или трутся друг о друга. За одну осеннюю обрезку нельзя удалять более 15-20% объема кроны.

Не все деревья одинаково хорошо переносят осеннюю обрезку.

Семечковые (яблони, груши) наиболее терпимы к осенней обрезке. У них можно смело удалять все сухие, больные и неплодоносящие ветви.

Косточковые (вишня, слива, абрикос) осенью лучше не трогать. Обрезка в холодную и сырую погоду может вызвать у них сильное камедетечение (выделение смолы), что ослабит дерево.

Молодым деревьям (до 4-5 лет) осенью проводят только минимальную санитарную обрезку.

Ослабленные деревья осенью не обрезают, чтобы не нанести дополнительный стресс.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент «Городового» Артём Петров несколько лет боялся навредить деревьям обрезкой. Яблони плодоносили все меньше. Только в прошлом году он решился и провёл санитарную чистку по совету соседа-дачника. Удалил все сухие ветки и те, что росли внутрь. Результат был заметен уже следующим летом: крона стала светлее, яблоки выросли крупнее, и дерево выглядело здоровее.

Вывод

Осенняя обрезка — обязательная процедура для поддержания здоровья и продуктивности сада. Правильно проведённая санитарная обработка защитит деревья от болезней, предотвратит зимние поломки и обеспечит обильное цветение и плодоношение в будущем году.

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