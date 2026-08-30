Синоптики предупредили: тёплый сентябрь с перепадами — готовьтесь к двум волнам похолодания

Сентябрь-2026 в России будет тёплым, но с двумя арктическими вторжениями в Центральной России. На юге и севере европейской части температура превысит норму на 3°C, а на Дальнем Востоке ожидаются контрасты.

Сентябрь в этом году обещает удивить. Первые заморозки, уже успевшие пройтись по Русской равнине, вопреки ожиданиям, оказались не предвестниками холодов, а скорее спусковым крючком для необычно тёплой осени. Метеорологи фиксируют сразу два благоприятных фактора: устойчивый атлантический поток и рекордную за последнюю тысячу лет интенсивность Эль-Ниньо.

В результате температурный фон на большей части страны будет заметно выше климатической нормы, хотя арктические вторжения всё же внесут свои коррективы, рассказали специалисты Центра погоды "Фобос".

Европейская Россия: тёплый сентябрь с локальными контрастами

На европейской территории России среднемесячная температура окажется на 1–3C выше привычных значений, а на крайнем севере и юге отклонения достигнут 3C и более. Это значит, что сентябрь встретит жителей центральных регионов комфортным теплом без резких холодных аномалий.

Однако полностью избежать арктических «приветов» не получится. Наиболее ощутимое похолодание накроет Центральную Россию во второй половине первой декады — температура упадёт почти на 2C ниже нормы. Вторая волна холода ожидается в начале третьей декады месяца, но её интенсивность будет ниже.

Урал и Сибирь: тепло только на севере

За Уралом погодный сценарий окажется более сдержанным. Атлантические воздушные массы сумеют прогреть лишь северные районы Сибири, тогда как южные широты региона останутся в рамках многолетних значений. При этом жителям Приколымья и прибрежных территорий Дальнего Востока стоит готовиться к прохладному началу осени — там столбики термометров опустятся ниже привычных отметок.

Контрастно выглядит ситуация в южной части Дальнего Востока и в большинстве районов Якутии: здесь, наоборот, ожидается аномальное тепло с отклонениями в положительную сторону.

Центральная Россия: две волны похолодания

Для центральных регионов сентябрь станет месяцем с ровным, но нестабильным температурным режимом. Основные колебания будут связаны с двумя арктическими вторжениями. Первое, наиболее ощутимое, случится во второй половине первой декады — температура упадёт почти на 2C ниже климатической нормы.

Второе похолодание, менее выраженное, ожидается в начале третьей декады сентября. Однако между этими периодами погода будет радовать теплом, а общий тренд останется положительным.

Вывод

Сентябрь-2026 в большинстве регионов России будет теплее обычного, особенно в европейской части и на юге Дальнего Востока. Однако арктические вторжения внесут коррективы, особенно в Центральной России, где ожидаются две волны похолодания. Планируя дела, стоит учитывать эти колебания и быть готовыми к быстрой смене погоды. Тёплый старт осени — хорошая новость, но сюрпризы от природы всё же возможны.

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