В 2027 году страховую пенсию не дадут никому: кто попадет в «пенсионную паузу» и как выйти досрочно

Пенсионная реформа продолжает менять правила выхода на заслуженный отдых, и 2027 год выделяется особой особенностью — по общим основаниям страховую пенсию тогда не назначат никому.
Это не сбой и не отмена пенсий, а закономерный этап постепенного повышения пенсионного возраста, отмечает источник.
Кто выходит на пенсию в ближайшие годы
В 2026 году право на пенсию получают женщины 1967 года рождения (в 59 лет) и мужчины 1962 года рождения (в 64 года). В 2028 году планка окончательно закрепится на отметках 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
А вот 2027 год станет «пропускным»: массового выхода на пенсию по общим правилам не будет — это часть переходного периода реформы, который длится с 2019 по 2028 год.
Досрочная пенсия и обязательные условия
Досрочно уйти на пенсию можно при внушительном стаже: мужчинам — от 42 лет, женщинам — от 37 лет. При этом минимальный возраст для досрочного выхода — 60 лет у мужчин и 55 лет у женщин.
Чтобы вообще получить страховую пенсию, нужно одновременно соблюсти три условия: накопить не менее 30 пенсионных коэффициентов, иметь минимум 15 лет страхового стажа и достичь установленного возраста.
Практические советы: как подготовиться к пенсии
- Проверьте стаж и количество пенсионных баллов через личный кабинет на сайте Соцфонда — лучше узнать о пробелах заранее.
- Если баллов не хватает, их можно докупить с помощью добровольных взносов — это легальный способ повысить будущую выплату.
- Рассмотрите участие в программе долгосрочных сбережений: с марта 2026 года за взносы можно оформить налоговый вычет.
- Ориентируйтесь не только на возраст, но и на выполнение всех трёх условий — отсутствие любого из них отодвинет назначение пенсии.
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