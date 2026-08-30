В 2027 году страховую пенсию не дадут никому: кто попадет в «пенсионную паузу» и как выйти досрочно

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Баллы, стаж и коэффициенты: как рассчитать пенсию с учетом советского прошлого

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Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж и не остаться без пенсии

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Назван новый возраст выхода на пенсию в 2026 году для мужчин — всё зависит от года рождения

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Тысячи россиян узнают об этом слишком поздно: без стажа пенсия будет другой

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В феврале ожидается 40% прибавка к пенсии: за советский стаж, но автоматически добавят не всем

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