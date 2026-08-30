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В 2027 году страховую пенсию не дадут никому: кто попадет в «пенсионную паузу» и как выйти досрочно

Опубликовано: 30 августа 2026 08:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
В 2027 году страховую пенсию не дадут никому: кто попадет в «пенсионную паузу» и как выйти досрочно
фото legion-media
Какие условия обязательны и как заранее подстраховаться

Пенсионная реформа продолжает менять правила выхода на заслуженный отдых, и 2027 год выделяется особой особенностью — по общим основаниям страховую пенсию тогда не назначат никому.

Это не сбой и не отмена пенсий, а закономерный этап постепенного повышения пенсионного возраста, отмечает источник.

Кто выходит на пенсию в ближайшие годы

В 2026 году право на пенсию получают женщины 1967 года рождения (в 59 лет) и мужчины 1962 года рождения (в 64 года). В 2028 году планка окончательно закрепится на отметках 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

А вот 2027 год станет «пропускным»: массового выхода на пенсию по общим правилам не будет — это часть переходного периода реформы, который длится с 2019 по 2028 год.

Досрочная пенсия и обязательные условия

Досрочно уйти на пенсию можно при внушительном стаже: мужчинам — от 42 лет, женщинам — от 37 лет. При этом минимальный возраст для досрочного выхода — 60 лет у мужчин и 55 лет у женщин.

Чтобы вообще получить страховую пенсию, нужно одновременно соблюсти три условия: накопить не менее 30 пенсионных коэффициентов, иметь минимум 15 лет страхового стажа и достичь установленного возраста.

Практические советы: как подготовиться к пенсии

  • Проверьте стаж и количество пенсионных баллов через личный кабинет на сайте Соцфонда — лучше узнать о пробелах заранее.
  • Если баллов не хватает, их можно докупить с помощью добровольных взносов — это легальный способ повысить будущую выплату.
  • Рассмотрите участие в программе долгосрочных сбережений: с марта 2026 года за взносы можно оформить налоговый вычет.
  • Ориентируйтесь не только на возраст, но и на выполнение всех трёх условий — отсутствие любого из них отодвинет назначение пенсии.

Ранее «Городовой» рассказывал, зачем 8,2 млн пожилых россиян продолжают трудиться.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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