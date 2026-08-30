Пернатый на «ходулях»: в Ленинградской области впервые заметили редкого южного кулика

Теперь в официальном списке птиц области числится 346 видов.

В Ленобласти произошло интересное событие для всех любителей природы. В регион впервые в истории прилетела необычная птица — кулик-ходулочник.

Как нашли редкого гостя?

Открытие сделали на берегу Финского залива, в Кингисеппском районе. Птица гуляла неподалеку от поселка Усть-Луга.

Первым южного гостя заметил и сфотографировал петербургский фотограф Дмитрий Федорако. Снимки показали биологам, и те подтвердили: это действительно редкий для наших краев кулик, рассказал Александр Дрозденко.

Ноги как у фламинго

Ходулочника сложно перепутать с другими птицами. У него невероятно длинные, тонкие и ярко-розовые лапы. По соотношению длины ног к телу он занимает второе место в мире. Дольше ноги только у фламинго!

Длина лап этой птицы может достигать 30 сантиметров, хотя сама она размером с небольшого голубя. Свое название кулик получил именно за эти «ходули». Они работают как ходули: позволяют птице заходить в воду гораздо глубже, чем это делают другие пернатые.

Ходулочник бродит по мелководью и выискивает еду длинным черным клювом. В его меню входят водные жуки, личинки, рачки и мелкие моллюски.

Что южная птица делает на севере?

Ходулочник — очень редкая птица, она занесена в Красную книгу России.

Вообще это типичный южанин. Он привык жить в теплом климате — на берегах Каспийского и Черного морей, в степях и полупустынях. Однако в последние годы климат меняется, и границы проживания птиц сдвигаются.

Сначала ходулочников начали замечать в Подмосковье, а теперь один из них добрался до Финского залива.

Ученые пока не знают, решит ли кулик остаться у нас и свить гнездо. Но сам факт его прилета на север — это настоящая сенсация для местной фауны.

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