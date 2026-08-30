Пернатый на «ходулях»: в Ленинградской области впервые заметили редкого южного кулика

В Ленобласти произошло интересное событие для всех любителей природы. В регион впервые в истории прилетела необычная птица — кулик-ходулочник.
Как нашли редкого гостя?
Открытие сделали на берегу Финского залива, в Кингисеппском районе. Птица гуляла неподалеку от поселка Усть-Луга.
Первым южного гостя заметил и сфотографировал петербургский фотограф Дмитрий Федорако. Снимки показали биологам, и те подтвердили: это действительно редкий для наших краев кулик, рассказал Александр Дрозденко.
Ноги как у фламинго
Ходулочника сложно перепутать с другими птицами. У него невероятно длинные, тонкие и ярко-розовые лапы. По соотношению длины ног к телу он занимает второе место в мире. Дольше ноги только у фламинго!
Длина лап этой птицы может достигать 30 сантиметров, хотя сама она размером с небольшого голубя. Свое название кулик получил именно за эти «ходули». Они работают как ходули: позволяют птице заходить в воду гораздо глубже, чем это делают другие пернатые.
Ходулочник бродит по мелководью и выискивает еду длинным черным клювом. В его меню входят водные жуки, личинки, рачки и мелкие моллюски.
Что южная птица делает на севере?
Ходулочник — очень редкая птица, она занесена в Красную книгу России.
Вообще это типичный южанин. Он привык жить в теплом климате — на берегах Каспийского и Черного морей, в степях и полупустынях. Однако в последние годы климат меняется, и границы проживания птиц сдвигаются.
Сначала ходулочников начали замечать в Подмосковье, а теперь один из них добрался до Финского залива.
Ученые пока не знают, решит ли кулик остаться у нас и свить гнездо. Но сам факт его прилета на север — это настоящая сенсация для местной фауны.
Ранее «Городовой» рассказывал, как пройдут последние дни лета в Петербурге.